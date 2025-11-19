„Ryto“ varžovas „Top 16“ etape – susitiks su „Galatasaray“

Tai reiškia, kad antrajame etape Giedriaus Žibėno kariauna rungtyniaus I grupėje, kur bus ir E grupę laimėjusi ekipa – Stambulo „Galatasaray“ (4/1), su kuria vilniečiai kovėsi ir pernai.
„Galatasaray“ garbę gina Errickas McCollumas (16 tšk., 12,3 naud. bal.), Jerome‘as Robinsonas (9,7 tšk., 11 naud. bal.), Frederickas Gillespie (4 tšk., 10,5 naud. bal.), Willas Cummingsas (18,3 tšk., 20 naud. bal.), Fabianas White‘as (14,6 tšk., 16,8 naud. bal.), Jamesas Palmeris (16 tšk., 16 naud. bal.).
Tuo tarpu likę du varžovai paaiškėjo po įkrintamųjų etapo: C2 ir D3 susitikimo ir G2 bei H3 komandų dvikovų.
C2 ekipa gali tapti Holono UNET arba Šolė „Cholet“ komanda, D3 gali būti tiek Bursos „Tofaš“, tiek Trapanio „Shark“. Tuo tarpu G2 bus arba Kardicos „Iaponiki“, arba Mersino „Sports“, o H3 komanda bus Suboticos „Spartak“, Lisabonos „Benfica“ arba Le Mano „Sarthe Basket“. Aiškesnė situacija bus, kai ekipos sužais savo penktąsias rungtynes.
