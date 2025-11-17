Bruhnke įtrauktas į Vokietijos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą

24-erių K.Bruhnke Čempionų lygoje turi 10 taškų vidurkį, Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) – 4,7.
Kitas LKL vokietis, Kauno „Žalgiriui“ atstovaujantis Maodo Lo, 16 žaidėjų sąraše neatsidūrė.
Visgi Alexas Mumbru pakvietė penkis Eurolygos žaidėjus – Andreasą Obstą, Oscarą da Silvą, Justusą Holatzą (visi Miuncheno „Bayern“), Isaacą Bongą (Belgrado „Partizan“) ir Davidą Kramerį (Madrido „Real“).
Lapkričio 28 d. PČ atrankos E grupėje vokiečiai namie susitiks su Izraeliu, o gruodžio 1 d. laukia išvyka į Kiprą.
Visas sąrašas:
– Norrisas Agbakoko (ALBA)
– Mahiras Agva („Merkezefendi“)
– Isaacas Bonga („Partizan“)
– Kay'us Bruhnke („Rytas“)
– Oscaras da Silva („Bayern“)
– Malte Delow (ALBA)
– Justusas Hollatzas („Bayern“)
– Davidas Krameris („Real“)
– Jonas Mattisseckas (ALBA)
– Joshua Obiesie („Lowen“)
– Andreasas Obstas („Bayern“)
– Louisas Olinde (BAXI)
– Tillas Pape'as („Skyliners“)
– Christianas Sengfelderis („ratiopharm“)
– Nelsonas Weidemannas („ratiopharm“)
– Collinas Welpas (MBC)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!