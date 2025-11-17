 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Bruhnke įtrauktas į Vokietijos krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą

2025-11-17 17:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 17:33

Vilniaus „Ryto“ puolėjas Kay'us Bruhnke įtrauktas į Vokietijos rinktinės kandidatų sąrašą pirmajam pasaulio čempionato atrankos „langui“.

K.Bruhnke įtrauktas į Vokietijos rinktinės kandidatų sąrašą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Vilniaus „Ryto“ puolėjas Kay'us Bruhnke įtrauktas į Vokietijos rinktinės kandidatų sąrašą pirmajam pasaulio čempionato atrankos „langui“.

0

24-erių K.Bruhnke Čempionų lygoje turi 10 taškų vidurkį, Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) – 4,7.

Kitas LKL vokietis, Kauno „Žalgiriui“ atstovaujantis Maodo Lo, 16 žaidėjų sąraše neatsidūrė.

Visgi Alexas Mumbru pakvietė penkis Eurolygos žaidėjus – Andreasą Obstą, Oscarą da Silvą, Justusą Holatzą (visi Miuncheno „Bayern“), Isaacą Bongą (Belgrado „Partizan“) ir Davidą Kramerį (Madrido „Real“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lapkričio 28 d. PČ atrankos E grupėje vokiečiai namie susitiks su Izraeliu, o gruodžio 1 d. laukia išvyka į Kiprą.

Visas sąrašas:

– Norrisas Agbakoko (ALBA)

– Mahiras Agva („Merkezefendi“) 

– Isaacas Bonga („Partizan“)

– Kay'us Bruhnke („Rytas“)

– Oscaras da Silva („Bayern“)

– Malte Delow (ALBA) 

– Justusas Hollatzas („Bayern“)

– Davidas Krameris („Real“)

– Jonas Mattisseckas (ALBA)

– Joshua Obiesie („Lowen“)

– Andreasas Obstas („Bayern“)

– Louisas Olinde (BAXI)

– Tillas Pape'as („Skyliners“) 

– Christianas Sengfelderis („ratiopharm“) 

– Nelsonas Weidemannas („ratiopharm“)

– Collinas Welpas (MBC)

