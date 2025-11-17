Brazdeikis stringa „Žalgiryje“: ar vertas Eurolygos žaidėjo vietos ir milžiniško atlyginimo?

900 tūkst. eurų per sezoną yra atlyginimas, kuris nusileidžia tik Nigelui Williamsui-Gossui, Sylvainui Francisco ir Mosesui Wrightui. Akivaizdu, kad kol kas kainos ir kokybės santykis I.Brazdeikio atveju – blogiausias ekipoje.
Tai jau yra ketvirtasis 26 metų 201 cm ūgio krepšininko sezonas Eurolygoje ir kol kas statistiškai prasčiausias. Taip, net Pirėjo „Olympiacos“ gretose jis per 11 minučių rinkdavo 3,6 taško ir 2,4 naudingumo balo (27 mačai), kai dabar per 9 mačus fiksuoja 3,1 taško ir 1,4 naudingumo balo statistiką per 13 minučių.
Ne tik pliki skaičiai, bet ir išmanioji statistika sako, kad I.Brazdeikis šiame sezone yra tarp blogiausių komandos žaidėjų – su juo vienoje lentynoje yra tik Mantas Rubštavičius, gaunantis pasireikšti labai trumpomis atkarpomis ir dažniausiai ant parketo leidžiamas padaryti pražangą arba kelioms gynybinėms atakoms. Su I.Brazdeikiu ant parketo komanda nei ginasi geriau, nei puola, o žaidimas sminga žemyn.
Prisimename, kad I.Brazdeikis į Europą iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ir G lygos atvyko su motyvacija dar sugrįžti į stipriausią pasaulio lygą, bet dabar apskritai keliami klausimai, ar I.Brazdeikis yra Eurolygos lygio krepšininkas, nekalbant apie jokį grįžimą atgal į stipriausią pasaulio lygą.
Pirmajame I.Brazdeikio sezone galėjome daug dalykų nurašyti ant prisitaikymo prie europietiško krepšinio ir toks jo buvo pasirodymas pirmajame rate. Kai tik Keenanas Evansas gavo traumą 17-ajame ture, jo skaičiai pagerėjo ir buvo vienas tų, kuris padėjo „Žalgiriui“ užimti septintąją vietą reguliariajame sezone bei patekti į Eurolygos atkrintamąsias.
Nepaisant 11,6 taško ir 8,8 naudingumo balų pasirodymo debiutiniame sezone, I.Brazdeikis nebuvo patenkintas darbu su K.Maksvyčiu, nors dabar matome, kad jis geriausiai atskleidė šį žaidėją. Kai tik prieš 2023–2024 m. sezoną „Žalgiris“ gavo pasiūlymą perleisti I.Brazdeikį „Olympiacos“ ekipai, pats krepšininkas nedvejodamas pareiškė norą išvykti ir dėl noro išbandyti save pajėgesnėje komandoje, ir dėl to, kad prie „Žalgirio“ vairo buvo K.Maksvytis. Abi pusės greitai sutarė dėl perėjimo, bet abi nukentėjo šioje situacijoje – „Žalgiris“ buksavo neradęs pamainos I.Brazdeikiui, pats žaidėjas trynė suolą Pirėjuje, o K.Maksvytis neteko darbo ir jį pakeitė Andrea Trinchieri.
Šaltiniai Graikijoje pasakojo, kad I.Brazdeikis atvykęs į Pirėjų galvojo, kad bus vienas pagrindinių žaidėjų nuo suolo ir turės nemažai minučių bei kamuolį savo rankose. Panašius lūkesčius turėjo ir Georgios Bartzokas, bet greitai pamatė, kad I.Brazdeikis negali atlikti jam paskirtų funkcijų ir nemoka visiškai žaisti be kamuolio. „Olympiacos“ visa sistema paremta geru judėjimu be kamuolio bei laiku ir vietoje atliktais įkirtimais. Puikiausias to pavyzdys yra Aleksandras Vezenkovas, bet I.Brazdeikis toje sistemoje visiškai netiko.
Ne veltui OLY pernai paskolino I.Brazdeikį „Žalgiriui“, bet ir ten jis sunkiai rado sau vietą. A.Trinchieri buvo kaltinamas, kad jis neregistruoja lietuvio ir nesuteikia jam šansų, kas iš dalies buvo tiesa. Tarsi „Žalgiryje“ su kamuoliu ir nebuvo kam daugiau žaisti ir šalia S.Francisco galėjo būti I.Brazdeikis, kuriam tai būtų patogi terpė, tačiau strategas matė „vienas prieš vieną“ žaidimą tik prancūzo vaidmenyje. Kai neliko Loonie Walkerio, I.Brazdeikio paslaugų vėl prireikė ir jis buvo vienas kertinių žaidėjų, kuris leido „Žalgiriui“ susigrąžinti LKL čempionų titulą – 14,4 taško ir 13,3 naudingumo balų statistika atkrintamosiose.
Šiame sezone, kai Graikijos klubas nebedengia didžiosios dalies I.Brazdeikio atlyginimo, o viską turi mokėti „Žalgiris“, į jo žaidimą reaguoti galima jau kiek kitaip. Juolab, kad ir Tomas Masiulis nebėra A.Trinchieri su dideliu myliu–nemyliu faktoriumi ir sunkiai paaiškinamais sprendimais.
- Ne ir reikėtų skirtis sezono metu (333 balsai)
- Taip, jis dar sužibės (172 balsai)
- Ne, bet reikėtų pasilikti iki sezono pabaigos (217 balsų)
Vasarą I.Brazdeikis negalėjo žaisti rinktinėje, nes jam buvo atlikta operacija ir po jos aiškiai galima buvo suprasti, kad reikia laiko įsibėgėti, įgyti formą. Prastą pirmą sezono mėnesį dar galima buvo nurašyti didelei konkurencijai gynėjų grandyje ir įsibėgėjimui, bet dabar tendencija lieka tokia pati, kokią matėme nuo pradžių – progreso nėra. 4 ture Belgrade I.Brazdeikis nekilo nuo suolo, 8 turo mačą praleido, nes sulaukė šeimos pagausėjimo, o per kitus 9 mačus nieko nenuveikė. Net ir tada, kai jam atsivėrė galimybė N.Williamsui-Gossui iškritus dėl traumos 6-ajame ture, per keturis susitikimus jo minučių vidurkis siekia 18, bet renka vos po 4 taškus ir 1,3 naudingumo balo. Aiškiai galime sakyti, kad savo šansu I.Brazdeikis visiškai nepasinaudojo.
Visiškai kitaip savo galimybėmis naudojasi Deividas Sirvydis, kuris per minėtą atkarpą savo statistiką sugebėjo gerokai pagerinti ir išnaudoti minutes, kurios atsirado nesant brangiausiam komandos žaidėjui: 22 minutės, 10,3 taško ir 9,5 naudingumo balo, kai iki tol rodikliai buvo 1,8 taško ir 0,6 balo.
Grįžtant prie I.Brazdeikio, labai aiškiai matosi, kad jis nesijaučia patogiai. Pirėjuje 2/12 metimai ir didelis noras kažką įrodyti prieš buvusią komandą virto -5 naudingumo balais. Dubajuje per 10 minučių 4 pramesti metimai ir -3 balai. Blogiausia, kad metimų pasirinkimai būna prasti ir dažnai po tokių atakų galima sakyti, kad žaidžiamas „didvyrių krepšinis“, kai bandai įrodyti kažką sau, bet darai žalą komandai.
I.Brazdeikis dabartiniame „Žalgiryje“ negali būti žaidėjas, kuris daug turės kamuolį savo rankose ir toks krepšinis bus pergalingas. Kauniečių žaidime aiškūs žaidėjų vaidmenys ir dauguma jų turi būti patenkinti savo ritmu. Didžiausias to pavyzdys yra Arnas Butkevičius, kuris pataikė 16 tritaškių iš 28 (57,1 proc.) ir 13 dvitaškių iš 20 (65 proc.). Kai žaidėjas yra ritme, jis visiškai kitokį turi pasitikėjimą savo metimu ir savo sprendimais. Pernai per 33 mačus puolėjas įmetė 27 tritaškius, o 2023–2024 m. sezone įmetė 14 per 22 susitikimus. Staiga A.Butkevičius netapo geresniu metiku, bet buvimas ritme, turėjimas aiškų vaidmenį ir pasitikėjimą keičia dalykus.
I.Brazdeikiui reikia mokėti žaisti neturint tiek kamuolio savo rankose, tačiau jo nestabilus metimas, prasti sprendimai puolime ir prasta gynyba neleidžia atlikti tokios funkcijos. Gal jam netinkama ir atakuojančio gynėjo pozicija, nes iki atvykstant į Europą jis visada buvo lengvasis kraštas, bet „Žalgiryje“ šioje vietoje jam minučių rasti sunku ir didelis klausimas, ar tai kažką keistų. Turbūt treneriai būtų naudoję daugiau tokį variantą, jeigu matytų, kad jis gali duoti naudotis.
Keliamas klausimas, ar I.Brazdeikis yra Eurolygos žaidėjas. Į šį klausimą geriausiai atsakytų pats Ignas, jeigu patektų į kitokią sistemą, kur žaidžiamas laisvesnis krepšinis, kur jis turėtų daugiau kamuolio savo rankose. Sisteminėse komandose ir su aiškiais vaidmenimis jis sunkiai pritampa. Stiprios komandos „vaidmens žaidėju“ jis nepajėgė tapti, o „Žalgiryje“ negali būti lyderis. Visai kitaip jis atrodytų šio sezono Tel Avivo „Maccabi“ ar Vitorijos „Baskonia“ komandose, nekalbant jau apie Vilerbano ASVEL.
Dabar įdomus aspektas, koks I.Brazdeikio vaidmuo liks, kai grįš Dovydas Giedraitis ir N.Williamsas-Gossas. Turbūt 13 žaidėjas bus M.Rubštavičius, o I.Brazdeikis gali būti tas, kuris kils nuo suolo paskutinis arba apskritai liks nežaidęs. Apie N.Williamso-Gosso svarbą net nereikia kalbėti, o D.Giedraitis tikrai gaus minučių kaip gynybos specialistas, kai reikės dengti varžovų lyderius. Ar toks vaidmuo tenkins patį žaidėją? Ar „Žalgiris“ bus patenkintas su žaidėju už 900 tūkst. eurų 12 krepšininko vaidmenyje, kuris daugiausiai laiko ant parketo praleis LKL? Nežinia, ar I.Brazdeikiui tiktų būti tarsi atsarginiu ratu, kad jeigu kažkas gaus traumą, jam atiteks daugiau minučių.
Mažai abejonių, kad vasarą neišvengiamos „Žalgirio“ ir I.Brazdeikio skyrybos, bet iki vasaros turime dar labai daug laiko ir liūto dalį šio sezono, per kurį abiems pusėms reikia rasti bendrų taškų, kaip žaidėjui būti naudingam ir komandai pasiekti savo tikslus – pirmiausia patekti į atkrintamąsias Eurolygoje. Gal netyčia atsirastų variantas, kad kuris Eurolygos klubas norėtų įsigyti I.Brazdeikį ar pasiskolinti padengdamas dalį atlyginimo, taip „Žalgiriui“ atveriant vietą sudėtyje ir atlaisvinanti pinigų, kuriuos galima būtų panaudoti įsigyjant kitą gynėją arba vidurio puolėją, kas šiuo metu atrodo didesnis poreikis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!