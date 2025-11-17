 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Raupelis iš „Žalgirio“ dublerių kelsis į NCAA

2025-11-17 16:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 16:02

Dar vienas Kauno „Žalgirio“ sistemos žaidėjas kitą sezoną kelsis už Atlanto ir rungtyniaus Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA).

N.Raupelis kelsis į NCAA (Nuotr. NKL)

0

19 metų 205 cm ūgio vidurio puolėjas Nedas Raupelis pasiekė susitarimą su Rod Ailando universiteto „Rams“ komanda.

Šį sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) vidurio puolėjas per 24 minutes pelno 10,8 taško, atkovoja 7,8 kamuolio ir renka po 18 naudingumo balų.

