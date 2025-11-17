Raupelis iš „Žalgirio“ dublerių kelsis į NCAA

19 metų 205 cm ūgio vidurio puolėjas Nedas Raupelis pasiekė susitarimą su Rod Ailando universiteto „Rams“ komanda.
Šį sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) vidurio puolėjas per 24 minutes pelno 10,8 taško, atkovoja 7,8 kamuolio ir renka po 18 naudingumo balų.
2006-born Lithuanian big man, Nedas Raupelis, has committed to Rhode Island in the class of 2026, sources tell DraftExpress.— Jon Chepkevich (@JonChep) November 17, 2025
The Žalgiris product is a force around the rim on both ends — quick off the floor for powerful dunks, contested rebounds, and emphatic rejections. pic.twitter.com/AZVgzCWF93
