TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Adomaičio treniruojama „Alvark“ antrąsyk iš eilės nusileido Nagojos komandai

2025-11-16 12:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 12:15

Japonijos čempionate pralaimėjimą patyrė Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ (10/8) komanda.

D.Adomaičio ekipa pralaimėjo

Japonijos čempionate pralaimėjimą patyrė Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark" (10/8) komanda.

0

Lietuvio klubas 66:74 (14:12, 10:24, 25:24, 17:4) nusileido Nagojos „Diamond Dolphins“ (16/2) krepšininkams.

Tokijo ekipai Sebastianas Saizas įmetė 16 taškų (8 atk. kam.), Zackas Baranskis surinko 11, Marcusas Fosteris – 10 (1/8 trit.).

Nugalėtojams Takumi Saito pelnė 19 taškų, Aaronas Henry pridėjo 18 (6/12 dvit.), Scottas Eathertonas – 12 (9 atk. kam., 7 rez. per.).

Dieną prieš tai šios dvi komandos taip pat žaidė tarpusavyje ir pergalę 79:58 irgi iškovojo Nagojos komanda.

