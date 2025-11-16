Adomaičio treniruojama „Alvark“ antrąsyk iš eilės nusileido Nagojos komandai

Lietuvio klubas 66:74 (14:12, 10:24, 25:24, 17:4) nusileido Nagojos „Diamond Dolphins“ (16/2) krepšininkams.
Tokijo ekipai Sebastianas Saizas įmetė 16 taškų (8 atk. kam.), Zackas Baranskis surinko 11, Marcusas Fosteris – 10 (1/8 trit.).
Nugalėtojams Takumi Saito pelnė 19 taškų, Aaronas Henry pridėjo 18 (6/12 dvit.), Scottas Eathertonas – 12 (9 atk. kam., 7 rez. per.).
Dieną prieš tai šios dvi komandos taip pat žaidė tarpusavyje ir pergalę 79:58 irgi iškovojo Nagojos komanda.
