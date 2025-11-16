Siuntai dingus kaip į vandenį – gyventoja įspėja visus: „Tai yra absurdas“

Kaip aiškino Austėja, šių metų lapkričio 2 d. ji į „LP Express“ įdėjo XL dydžio siuntą, kurioje buvo apie 70 centimetrų lentynos, kuri buvo skirta pristatyti į kitą paštomatą Lietuvoje.
Pristačius siuntą, kurios vertė siekia apie 50 eurų, pasak Austėjos, sekė įprastas siuntos siuntimo procesas – siunta buvo priimta, gautas siuntimo kodas, o siunta sekimo sistemoje pažymėta kaip išsiųsta.
Po poros dienų, lapkričio 4 d., sistemoje nurodyta, kad siunta „išvežta pristatymui“, tačiau po šio įrašo, Austėjos teigimu, jokių naujų įrašų apie siuntą moteris nebegavo.
„Jokio atnaujinimo, jokio paaiškinimo, siunta tiesiog dingo. Praėjo savaitė, sekimo informacija nepasikeitė iki šiol“, – aiškino Austėja.
Aiškaus atsakymo negavo
Dėl kiek neįprastos situacijos, Austėja pasakoja, kad kreipėsi į „LP Express“ klientų aptarnavimo centrą. Visgi gautas atsakymas gerokai nustebino dėl savo formalumo.
„Mūsų klausimą išklausė, bet atsakymas buvo trumpas: „Siunta ieškoma, galimai kažkur dingo“. Jokių terminų, jokių konkrečių veiksmų, šabloniškas atsakymas, kad siunta nežinia kur prapuolė. Buvo rašyta dar kartą, klausta, atsakymas tas pats – situaciją žinom, ieškom...
Tokie atsakymai, deja, sukelia įspūdį, kad įmonė nėra pasirengusi prisiimti atsakomybės už klientų turtą. Kalbame ne apie klaidą pristatyme ar vėlavimą, o apie situaciją, kai gana didelė siunta – XL formato pakuotė – prapuola be jokio pėdsako. Čia ne mažas maišiukas, vos S dydžio. O didelė siunta, kurios taip lengvai nepamesi“, – dalinosi Austėja.
Moteris taip pat nesupranta, kaip tokioje įmonėje, kurioje yra logistikos sistema, sekimo kodai bei kameros, gali dingti siunta, o klientui nesuteikiama jokia informacija apie tai, kaip siuntinys galėjo dingti bei nenurodomi jokie terminai bei kompensavimo mechanizmai.
„Ar kiekvienas žmogus prieš siųsdamas siuntą turi fotografuoti, filmuoti ką deda į siuntą, kaip pakuoja ir tikėtis blogiausio varianto? Tai yra absurdas“, – piktinosi gyventoja.
Teigia, kad tokių atvejų ne vienas
Austėja taip pat priduria, kad jos atvejis nėra pavienis, o viešojoje erdvėje ji pati taip pat ne kartą yra mačiusi situacijų, kada gyventojams tenka susidurti panašiomis situacijomis, kada dingsta siuntos, o užklausos nėra aiškiai atsakomos.
Jei įmonė nesugeba atsakyti už vieną siuntą, kas garantuos, kad rytoj nebus pamesta šimtai kitų? Jei klientas negauna aiškaus atsakymo, vadinasi, sistema neveikia skaidriai“, – tikino ji.
Nurodė, kad siunta pristatyta
Dėl šios situacijos naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi į Lietuvos pašto atstovus. O kaip nurodė Lietuvos pašto atstovas ryšiams su visuomene Lukas Zadarackas, šiandien (lapkričio 11 d.) ši siunta buvo pristatyta gavėjai į paštomatą.
„Apgailestaujame dėl įsivėlusios žmogiškosios klaidos, dėl kurios pristatymas vėlavo“, – teigė L. Zadarackas.
Jis taip pat pridūrė, kad tokie atvejai, kai siunta dėl įvairių priežasčių nepasiekia gavėjo yra itin reti.
„Pavyzdžiui, praėjusiais metais per LP EXPRESS paštomatų ir kurjerių tinklą pristatyta apie 12 milijonų siuntų, o prarastų siuntų buvo mažiau nei 0,002 proc. – tai rodo, kad tokie atvejai yra itin reti“, – tikino Lietuvos pašto atstovas.
Tuo metu, jeigu prarasta siunta būna įvertinta siuntėjo, L. Zadaracko teigimu, pagal galiojančias taisykles, jam yra kompensuojamos siuntimo išlaidos.
„Tokiais atvejais siuntėjas gali kreiptis į Lietuvos paštą ir mūsų specialistai pasirūpins, kad kompensacijos procesas vyktų sklandžiai ir kuo greičiau“, – pažymi Lietuvos pašto atstovas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!