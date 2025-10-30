Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos paštas 2 dienas nepristatys siuntų į paštomatus, nedirbs dalis skyrių

2025-10-30 09:37 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-30 09:37

Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs.

(nuotr. stop kadras)

Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Lietuvos paštas, lapkričio 1–2 dienomis dirbs tik kai kuriuose prekybos centruose veikiantys skyriai.

Nurodytomis dienomis paslaugos bus teikiamos Kaune esančiuose prekybos centruose „Akropolis“ ir „Mega“, Klaipėdos „Akropolyje“ ir „Mole“, Panevėžio „Ryo“, Šiaulių prekybos centruose „Akropolis“ ir „Saulės miestas“, Vilniaus „Akropolyje“, „Oze“, „Panoramoje“ ir „Ogmios mieste.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat, pasak Lietuvos pašto, keisis prekybos centruose veikiančių skyrių darbo laikas ir dieną prieš Vėlines – spalio 31-ąją.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu „LP Express“ paštomatai veiks įprastai, tačiau lapkričio 1–2 dienomis siuntos į juos nebus pristatomos ir iš jų nebus išimamos.

REKLAMA

Įrengs naujus paštomatus

Valstybės valdomas Lietuvos paštas pranešė į itin didelio masto paštomatų tinklo plėtrą Baltijos regione investuosiantis apie 4,4 mln. eurų – tokią sumą jų plėtrai bendrovė skiria pirmą kartą.. 

Nuo rugsėjo vidurio iki lapkričio bendrovė įrengs 232 naujus paštomatus: 63 Lietuvoje, 50 Latvijoje ir 119 Estijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, bus praplėsta apie 160 veikiančių „LP Express“ ir „Unisend“ paštomatų, juose įrengiant virš 600 papildomų kolonų ir beveik 6 tūksta. naujų dėžučių, penktadienį pranešė įmonė. 

„Investicijos į plėtrą regione ne tik padidins bendrovės paštomatų prieinamumą, bet ir suteiks naujų galimybių e. verslams. Kiekvienas naujas paštomatas (...) stiprina Lietuvos pašto pozicijas Baltijos šalių rinkoje“, – pranešime sakė Lietuvos pašto generalinis direktorius Kastytis Valantinas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai svarbus žingsnis stiprinant regionų infrastruktūrą ir mažinant atskirtį tarp miestų bei kaimų“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Iki šių metų pabaigos „LP Express“ paštomatai pirmą kartą pradės veikti ir 13-oje vietovių: Jonučiuose II, Ramučiuose, Viduklėje, Gelgaudiškyje, Kalveliuose, Senuosiuose Trakuose, Jiezne, Vydmantuose, Kairiuose, Kretingalėje, Kvėdarnoje, Šveicarijoje ir Darbėnuose. 

REKLAMA

Juos įrengus Lietuvos pašto tinkle bus virš 1460 paštomatų, iš jų daugiau nei 500 – „LP Express“ Lietuvoje. Pastarasis tinklas nuo kitų metų iki 2028 metų pabaigos etapais bus plečiamas ir mažesnėse gyvenvietėse, o jų pavadinimai bus skelbiami kasmet nuo 2026 metų pirmojo ketvirčio. 

Lietuvos paštas taip pat testuoja naujus technologinius sprendimus, kurie spartintų tinklo prieinamumą ir plėtrą regionuose.  

Pirmąjį šių metų pusmetį paštas per paštomatus ir kurjerius Baltijos šalyse pristatė beveik 10 mln. siuntų – 70 proc. daugiau nei prieš metus. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų