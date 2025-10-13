Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos paštas atnaujina siuntų pristatymą į JAV verslui

2025-10-13 10:11 / šaltinis: BNS
2025-10-13 10:11

Lietuvos paštas po beveik dviejų mėnesių pertraukos nuo spalio 13 dienos atnaujina siuntų siuntimo į JAV paslaugą verslo klientams.

Lietuvos paštas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Lietuvos paštas po beveik dviejų mėnesių pertraukos nuo spalio 13 dienos atnaujina siuntų siuntimo į JAV paslaugą verslo klientams.

0

Lietuvos paštas tapo pirmuoju Baltijos šalių pašto operatoriumi, atnaujinusiu šią paslaugą verslo klientams. Bendrovės partneriu gabenant siuntas į JAV yra šios šalies pašto operatorius USPS, pranešė Lietuvos paštas.

Verslo klientams, norint pradėti siųsti siuntas į JAV, reikės pasirašyti sutarties priedą dėl muito mokėjimo tvarkos. Taip pat bus privaloma nurodyti prekės identifikavimo (HS) kodą ir nurodyti prekės kilmės šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siuntoms, siunčiamoms į JAV, bus taikomas administravimo mokestis. Šis mokestis reikalingas siekiant padengti papildomas logistikos ir duomenų apdorojimo sąnaudas, susijusias su JAV muitinės ir saugumo reikalavimų vykdymu.

Šiuo metu privatiems klientams į JAV galima siųsti tik dokumentus iš pašto skyrių, pasirinkus paslaugą „Be sekimo“. Lietuvos paštas tikisi pilnai atnaujinti siuntų siuntimo į JAV paslaugą privatiems klientams iki šių metų pabaigos.

BNS rugpjūtį rašė, kad Lietuvos paštas laikinai stabdė siuntas verslo ir privatiems klientams į JAV. Sprendimas priimtas JAV nuo rugpjūčio 29 dienos panaikinus de minimis išimtį, leidusią be muito įvežti iki 800 JAV dolerių vertės siuntas.

