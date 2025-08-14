Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasakė, kaip rytoj dirbs Lietuvos paštas: įsidėmėkite, kitaip liksite be paslaugų

2025-08-14 07:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 07:09

Žolinės dieną, rugpjūčio 15-ąją, dirbs tik dalis prekybos centruose esančių Lietuvos pašto skyrių. Taip pat penktadienį nebus teikiamos laiškininkų bei kurjerių paslaugos.

Lietuvos paštas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Anot Lietuvos pašto, LP EXPRESS paštomatai per Žolinę veiks, tačiau siuntos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.

Gyventojai šventinę dieną bus aptarnaujami Alytuje esančiame prekybos centre „Arena“, Kauno prekybos centruose „Mega“, „Akropolis“ ir „Maxima bazė“, Klaipėdos „Mole“, „Akropolyje“ ir „Studlende“, Marijampolės prekybos centre „Maxima“, Panevėžio „RYO“, Šiaulių „Saulės mieste“, „Akropolyje“ ir „Tilžėje“, Vilniaus prekybos centruose „Akropolis“, „Panorama“, „Ozas“, „Iki“ Mindaugo g., „Maxima“ Moravų ir Pergalės g., taip pat Vilniaus Žirmūnų pašte „Ogmios mieste“.

Dalies prekybos centruose įsikūrusių pašto skyrių darbo laikas bus kitoks ir prieššventinę dieną, rugpjūčio 14-ąją.

