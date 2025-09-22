Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

1 garsiam lietuviui – stulbinantis Lietuvos pašto dėmesys

2025-09-22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 14:05

Pirmadienį, rugsėjo 22 d., Lietuvos paštas išleidžia naują pašto ženklų bloką „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio – 150-osios gimimo metinės“.

Lietuvos paštas (nuotr. Elta)

Jį sukūrė menininkė Irma Balakauskaitė. Bloką sudaro trys vienetai pašto ženklų, kurių kiekvieno nominalas – 2 Eur. Bendras tiražas – 7000 egzempliorių, rašoma pranešime spaudai.

0

Jį sukūrė menininkė Irma Balakauskaitė. Bloką sudaro trys vienetai pašto ženklų, kurių kiekvieno nominalas – 2 Eur. Bendras tiražas – 7000 egzempliorių, rašoma pranešime spaudai.

Išskirtiniai pašto ženklai

Ant naujojo pašto ženklų bloko pavaizduoti trijų garsių M. K. Čiurlionio paveikslų fragmentai: „Tiesa“, „Ramybė“ ir „Bičiulystė“. Pirmos dienos datos spaudu ženklai bus antspauduojami rugsėjo 22 d. Vilniaus pašte, Totorių g. 8.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šie pašto ženklai – langas į Čiurlionio kūrybos pasaulį. Džiaugiamės, kad su juo galės susipažinti ir žmonės kitose šalyse, išvydę naujuosius pašto ženklus ant iš Lietuvos atkeliavusių laiškų ar siuntų. Tai – ne tik vieno žymiausių mūsų menininkų, bet ir visos Lietuvos kultūros pagerbimas,“ – sako Aušrutė Varnienė, filatelijos projektų vadovė.

„Tiesa“, „Ramybė“, „Bičiulystė“ – darbai, kuriais M.K. Čiurlionis tarsi bando atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas išties svarbu ir saugotina,“ – teigia pašto ženklų bloką sukūrusi I. Balakauskaitė.

Šiemet minėdamas Čiurlionio 150-ąjį jubiliejų, įmonė gegužę jau papuošė devynis LP EXPRESS paštomatus penkiuose Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Druskininkuose praeiviai gali išvysti garsiausius lietuvių menininko kūrinius: „Karalių pasaką“, „Sonatą Nr. 5“, „Pasaulio sutvėrimą“ ir kitus.

Kasmet įmonė išleidžia 15–20 naujų pašto ženklų. Juos bei jų rinkinius galima įsigyti visuose pašto skyriuose ir filatelijos e. parduotuvėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

