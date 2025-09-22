1 garsiam lietuviui – stulbinantis Lietuvos pašto dėmesys

Jį sukūrė menininkė Irma Balakauskaitė. Bloką sudaro trys vienetai pašto ženklų, kurių kiekvieno nominalas – 2 Eur. Bendras tiražas – 7000 egzempliorių, rašoma pranešime spaudai.
Išskirtiniai pašto ženklai
Ant naujojo pašto ženklų bloko pavaizduoti trijų garsių M. K. Čiurlionio paveikslų fragmentai: „Tiesa“, „Ramybė“ ir „Bičiulystė“. Pirmos dienos datos spaudu ženklai bus antspauduojami rugsėjo 22 d. Vilniaus pašte, Totorių g. 8.
„Šie pašto ženklai – langas į Čiurlionio kūrybos pasaulį. Džiaugiamės, kad su juo galės susipažinti ir žmonės kitose šalyse, išvydę naujuosius pašto ženklus ant iš Lietuvos atkeliavusių laiškų ar siuntų. Tai – ne tik vieno žymiausių mūsų menininkų, bet ir visos Lietuvos kultūros pagerbimas,“ – sako Aušrutė Varnienė, filatelijos projektų vadovė.
„Tiesa“, „Ramybė“, „Bičiulystė“ – darbai, kuriais M.K. Čiurlionis tarsi bando atkreipti mūsų dėmesį į tai, kas išties svarbu ir saugotina,“ – teigia pašto ženklų bloką sukūrusi I. Balakauskaitė.
Šiemet minėdamas Čiurlionio 150-ąjį jubiliejų, įmonė gegužę jau papuošė devynis LP EXPRESS paštomatus penkiuose Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Druskininkuose praeiviai gali išvysti garsiausius lietuvių menininko kūrinius: „Karalių pasaką“, „Sonatą Nr. 5“, „Pasaulio sutvėrimą“ ir kitus.
Kasmet įmonė išleidžia 15–20 naujų pašto ženklų. Juos bei jų rinkinius galima įsigyti visuose pašto skyriuose ir filatelijos e. parduotuvėje.
