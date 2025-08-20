Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos paštas laikinai stabdo siuntų pristatymą į JAV: numatytos kelios išimtys

2025-08-20 11:45 / šaltinis: BNS
2025-08-20 11:45

Lietuvos paštas nuo rugpjūčio 21 dienos laikinai stabdo siuntas verslo ir privatiems klientams į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV).   

Lietuvos paštas (nuotr. Elta)

Lietuvos paštas nuo rugpjūčio 21 dienos laikinai stabdo siuntas verslo ir privatiems klientams į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV).   

REKLAMA
0

„Dėl susidariusio neapibrėžtumo Lietuvos paštas laikinai stabdo siuntų siuntimą į JAV, siekdamas išvengti galimų siuntų strigimų, vėlavimo ar kitų su pokyčiu susijusių nesklandumų“, – teigia Lietuvos paštas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimas priimtas JAV nuo rugpjūčio 29 dienos naikinant de minimis išimtį, leidusią be muito įvežti iki 800 JAV dolerių vertės siuntas, pranešė paštas. 

REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, šiuo metu JAV dar nepateikė tikslių nurodymų, kaip turėtų būti renkami muito mokesčiai, kokius duomenis reikės pateikti ir koks bus bendradarbiavimas su JAV muitine.

Išimtis bus taikoma dokumentams, atvirlaiškiams ir  iki 100 JAV dolerių vertės dovanoms – juos bus galima siųsti į JAV iš Lietuvos pašto skyrių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų