Atidariusi siuntinį moteris negalėjo patikėti savo akimis: pamatytą vaizdą parodė visiems

Daugeliui puošti namus šventiniam sezonui yra labai smagu, o kai Helovinas jau praeina, oficialiai prasideda skaičiavimas iki Kalėdų, todėl metas pradėti galvoti apie tai, kaip gražinsite savo namus šventinėmis dekoracijomis.
Liko apstulbusi
Tačiau viena moteris liko apstulbusi, kai užsisakė mielą dekoraciją savo durims, o gavusi siuntinį rado visiškai ką kitą.
Kai kurie žmonės teigė, kad tai jos kaltė, nes ji nepakankamai atidžiai žiūrėjo į prekę.
Diana, kuri „TikTok“ dalijasi turiniu kaip @diariesofdiana, sakė, kad tikėjosi „tik kaspinėlio“.
Taigi, kai ji atidarė „Temu“ siuntinį, gavo visai ne tai, ko tikėjosi.
Pirkėja sakė: „Ką užsisakiau iš „Temu“… Kaspiną durims. O ką gavau – visas duris.“
„Vėl „Temu“ smogė“, – juokavo ji, tačiau kai kurie žmonės teigė, kad tai jos kaltė ir ji „turėjo būti protingesnė“.
„Tiesiog prašau jūsų pradėti skaityti atsiliepimus arba aprašymą, aš taip darau kiekvieną kartą“, – sakė vienas žmogus.
Kitas piktinosi: „Aprašyme parašyta, kad tai durų apdangalas su vainiko dizainu, o ne vainikas!“
Kitas žmogus pasidalijo: „O Dieve, juokiuosi iki ašarų. Aš nusipirkau lygiai tą patį daiktą ir dabar suprantu, kad greičiausiai gausiu visas duris su kaspinu, kaip ir tu.“
@diariesofdiana I was expecting just the bow lol @Temu #temupurchase #temufail #whatiorderedversuswhatigot #whatiorderedvswhatigot ♬ original sound - Dear diary, it’s Diana 🇨🇦
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!