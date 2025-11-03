 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Atidariusi siuntinį moteris negalėjo patikėti savo akimis: pamatytą vaizdą parodė visiems

2025-11-03 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 16:55

Socialiniame tinkle išplito vaizdo įrašas, kuriame moteris parodė, ką užsisakė internetinėje svetainėje ir ką gavo. Gauta prekė prajuokino tūkstančius internautų.

Siunta (asociatyvi nuotrauka) (nuotr. socialinių tinklų)

Socialiniame tinkle išplito vaizdo įrašas, kuriame moteris parodė, ką užsisakė internetinėje svetainėje ir ką gavo. Gauta prekė prajuokino tūkstančius internautų.

REKLAMA
0

Daugeliui puošti namus šventiniam sezonui yra labai smagu, o kai Helovinas jau praeina, oficialiai prasideda skaičiavimas iki Kalėdų, todėl metas pradėti galvoti apie tai, kaip gražinsite savo namus šventinėmis dekoracijomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liko apstulbusi

Tačiau viena moteris liko apstulbusi, kai užsisakė mielą dekoraciją savo durims, o gavusi siuntinį rado visiškai ką kitą.

REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie žmonės teigė, kad tai jos kaltė, nes ji nepakankamai atidžiai žiūrėjo į prekę.

Diana, kuri „TikTok“ dalijasi turiniu kaip @diariesofdiana, sakė, kad tikėjosi „tik kaspinėlio“.

REKLAMA

Taigi, kai ji atidarė „Temu“ siuntinį, gavo visai ne tai, ko tikėjosi.

Pirkėja sakė: „Ką užsisakiau iš „Temu“… Kaspiną durims. O ką gavau – visas duris.“

„Vėl „Temu“ smogė“, – juokavo ji, tačiau kai kurie žmonės teigė, kad tai jos kaltė ir ji „turėjo būti protingesnė“.

„Tiesiog prašau jūsų pradėti skaityti atsiliepimus arba aprašymą, aš taip darau kiekvieną kartą“, – sakė vienas žmogus.

REKLAMA
REKLAMA

Kitas piktinosi: „Aprašyme parašyta, kad tai durų apdangalas su vainiko dizainu, o ne vainikas!“

Kitas žmogus pasidalijo: „O Dieve, juokiuosi iki ašarų. Aš nusipirkau lygiai tą patį daiktą ir dabar suprantu, kad greičiausiai gausiu visas duris su kaspinu, kaip ir tu.“

@diariesofdiana I was expecting just the bow lol @Temu #temupurchase #temufail #whatiorderedversuswhatigot #whatiorderedvswhatigot ♬ original sound - Dear diary, it’s Diana 🇨🇦

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų