4
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę, kas slepiasi siuntoje, nustėro net muitininkai: parodė visiems

2025-10-27 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 14:20

Medininkų kelio poste sustabdžius į Lietuvą automobiliu vykusį Baltarusijos pilietį siuntoje aptiktas netikėtas radinys – paslėptos prekės su sovietine simbolika. Muitinės pareigūnai primena, kad už tokius simbolius gresia ir nemenka bauda.

Muitinė (Fotobankas)

Apie žadą atimantį radinį automobilyje Lietuvos muitinė pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Kaip nurodoma, siuntoje buvo ne tik drabužiai, bet ir karinė uniforma, ant visų jų – sovietinė simbolika.

Automobilyje – prekės su sovietine simbolika, už jų demonstravimą – triženklės baudos

Kaip skelbia Lietuvos muitinė, siuntoje buvo 45 vienetai prekių – jas gabenusiam Baltarusijos piliečiui surašytas prekių sulaikymo protokolas.

Primenama, kad simboliai, siejami su totalitarinių režimų nusikalitimais žmogiškumui, yra draudžiami, jų demonstravimas gali užtraukti triženklę baudą.

„Netikėtas radinys Medininkų poste – siuntoje slėptos prekės su sovietine simbolika.

Spalio 14-osios vakarą, 22:08 val., Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai Medininkų kelio poste sustabdė Baltarusijos pilietį, vykusį į Lietuvą automobiliu „Mercedes-Benz“. Iš pirmo žvilgsnio – įprasta tranzitinė siunta, tačiau rentgeno kontrolė atskleidė kur kas daugiau nei tikėtasi...

Ką rado pareigūnai ? Po detalaus patikrinimo paaiškėjo, kad siuntoje – ne tik drabužiai, bet ir karinė uniforma su Sovietų Sąjungos simbolika.

Tarp sulaikytų daiktų – kepurės, marškiniai, antpečiai, ženkliukai, antsiuvas, net beretė ir žieminė kepurė. Iš viso – 45 vienetai prekių, kurių bendra vertė siekia 45 eurus. Dėl šio incidento surašytas prekių sulaikymo protokolas.

Primename: tokie simboliai pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami prie draudžiamų, nes siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.

Už jų demonstravimą ar platinimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų, pakartotinai – iki 900 eurų. Taip pat privalomai konfiskuojamas daiktas, kuriuo padarytas pažeidimas.

Muitinės pareigūnai ir toliau budriai saugo valstybės sieną – kiekviena siunta tikrinama atsakingai“, – skelbė Lietuvos muitinė.

Koks paprastas ir lengvas būdas
2025-10-27 14:35
Iš pavadinimo pamislijau,kad užkonservuotą penį rado,nes nustėro,o čia ,o siaube !SOVIETINĖ SIMBOLIKA.Nereikia nei cigarečių,pasiųs batka plakatus su sovietine simbolika ir stupore visi pasieniečiai ir visi kiti pareigūnai,taps neįgalūs.
"Apie žadą atimantį radinį"
"Apie žadą atimantį radinį"
2025-10-27 14:57
Kas draudžia savom reikmėm turėtį tą "žadą atimantį" šū-ą?? Tokių antraščių net tarybiniais laikais nemačiau - propaganda muša naujus rekordus...
