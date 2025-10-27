Pamatę, kas slepiasi siuntoje, nustėro net muitininkai: parodė visiems

Apie žadą atimantį radinį automobilyje Lietuvos muitinė pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Kaip nurodoma, siuntoje buvo ne tik drabužiai, bet ir karinė uniforma, ant visų jų – sovietinė simbolika.
Automobilyje – prekės su sovietine simbolika, už jų demonstravimą – triženklės baudos
Kaip skelbia Lietuvos muitinė, siuntoje buvo 45 vienetai prekių – jas gabenusiam Baltarusijos piliečiui surašytas prekių sulaikymo protokolas.
Primenama, kad simboliai, siejami su totalitarinių režimų nusikalitimais žmogiškumui, yra draudžiami, jų demonstravimas gali užtraukti triženklę baudą.
„Netikėtas radinys Medininkų poste – siuntoje slėptos prekės su sovietine simbolika.
Spalio 14-osios vakarą, 22:08 val., Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai Medininkų kelio poste sustabdė Baltarusijos pilietį, vykusį į Lietuvą automobiliu „Mercedes-Benz“. Iš pirmo žvilgsnio – įprasta tranzitinė siunta, tačiau rentgeno kontrolė atskleidė kur kas daugiau nei tikėtasi...
Ką rado pareigūnai ? Po detalaus patikrinimo paaiškėjo, kad siuntoje – ne tik drabužiai, bet ir karinė uniforma su Sovietų Sąjungos simbolika.
Tarp sulaikytų daiktų – kepurės, marškiniai, antpečiai, ženkliukai, antsiuvas, net beretė ir žieminė kepurė. Iš viso – 45 vienetai prekių, kurių bendra vertė siekia 45 eurus. Dėl šio incidento surašytas prekių sulaikymo protokolas.
Primename: tokie simboliai pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami prie draudžiamų, nes siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.
Už jų demonstravimą ar platinimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų, pakartotinai – iki 900 eurų. Taip pat privalomai konfiskuojamas daiktas, kuriuo padarytas pažeidimas.
Muitinės pareigūnai ir toliau budriai saugo valstybės sieną – kiekviena siunta tikrinama atsakingai“, – skelbė Lietuvos muitinė.
