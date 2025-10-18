Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Pasvalio sulaikytas vilkikas su 100 tūkst. eurų vertės nelegaliomis cigaretėmis

2025-10-18 14:19 / šaltinis: BNS
2025-10-18 14:19

Muitinės pareigūnai šią savaitę prie Pasvalio sulaikė vilkiką su 100 tūkst. eurų vertės nelegaliomis cigaretėmis.

Prie Pasvalio sulaikytas vilkikas su 100 tūkst. eurų vertės nelegaliomis cigaretėmis (Muitinės kriminalinės tarnybos nuotr.)
5

Muitinės pareigūnai šią savaitę prie Pasvalio sulaikė vilkiką su 100 tūkst. eurų vertės nelegaliomis cigaretėmis.

REKLAMA
0

Anot Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pranešimo, pirmadienį, kelyje tarp Saločių ir Pasvalio, muitinė sulaikė krovininį mikroautobusą, tariamai gabenusį garso filtrų krovinį. Tačiau patikros metu paaiškėjo, kad transporto priemonė pilna nelegalių cigarečių, kurių vertė viršija 100 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie Pasvalio sulaikytas vilkikas su 100 tūkst. eurų vertės nelegaliomis cigaretėmis
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prie Pasvalio sulaikytas vilkikas su 100 tūkst. eurų vertės nelegaliomis cigaretėmis

Spalio 13 dienos pavakarę MKT mobiliosios grupės patrulis vykdė sustiprintą transporto priemonių kontrolę magistraliniame kelyje A–10.

REKLAMA
REKLAMA

Apie 17.30 val. ties Rauboniais pareigūnai patikrinimui sustabdė krovininiu mikroautobusu „Citroen Jumper“ važiavusį Lietuvos pilietį, kuris teigė gabenantis 168 vnt. garso filtrų.

REKLAMA

Nors transporto priemonės gale sukrautose dėžėse buvo filtrai, detaliau patikrinus, paaiškėjo, kad likusioje mikroautobuso dalyje sukrautos cigaretės.

Iš viso aptikta 25,47 tūkst. pakelių trijų rūšių „Marlboro“ ir „Winston“ cigarečių be banderolių. Nelegalių rūkalų vertė su mokesčiais – daugiau, nei 112 tūkst. eurų.

Vairuotojas, mikroautobusas ir nelegalus krovinys sulaikyti, o MKT Kauno skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Vėliau vairuotojas paleistas, skyrus šias kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.

Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų