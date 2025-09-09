Už 1 simbolį ant automobilio ar daikto Lietuvoje gausite triženklę baudą: įsidėmėkite

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad tokie simboliai Lietuvoje yra neleistini, nes jie siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.
Už sovietinę simboliką – nemenkos baudos
Įstatymai už tai numato pinigines baudas ir konfiskaciją. Muitinė taip pat primena, kad draudimas galioja tiek nacistiniams, tiek sovietiniams ženklams.
„Rugsėjo 4 d. Medininkų kelio poste muitinės pareigūnai sustabdė Ukrainos piliečio automobilį. Vairuotojas pateikė pasą su apvalkalu, pažymėtu sovietine simbolika – SSRS herbu ir užrašu „CCCP“.
Tokie simboliai pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami prie draudžiamų, nes jie siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.
Už jų demonstravimą ar platinimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų, pakartotinai – iki 900 eurų.
Taip pat privalomai konfiskuojamas daiktas, kuriuo padarytas pažeidimas.
Primename: draudžiami tiek nacistiniai, tiek sovietiniai simboliai“, – rašoma įraše.
