  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Už 1 simbolį ant automobilio ar daikto Lietuvoje gausite triženklę baudą: įsidėmėkite

2025-09-09 10:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-09 10:50

Lietuvos muitinė savo „Facebook“ paskyroje pranešė apie incidentą Medininkų kelio poste. Įraše pasakojama, kad muitinės pareigūnai sustabdė Ukrainos piliečio automobilį ir aptiko pažeidimą, susijusį su draudžiama simbolika. Automobilis buvo pažymėtas SSRS herbu ir užrašu.

Transportas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
19

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad tokie simboliai Lietuvoje yra neleistini, nes jie siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.

7

Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad tokie simboliai Lietuvoje yra neleistini, nes jie siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ir cementiniuose blokeliuose, ir balduose – muitinės pareigūnai kontrabandą aptinka įvairiausiuose kroviniuose
Už sovietinę simboliką – nemenkos baudos

Įstatymai už tai numato pinigines baudas ir konfiskaciją. Muitinė taip pat primena, kad draudimas galioja tiek nacistiniams, tiek sovietiniams ženklams.

„Rugsėjo 4 d. Medininkų kelio poste muitinės pareigūnai sustabdė Ukrainos piliečio automobilį. Vairuotojas pateikė pasą su apvalkalu, pažymėtu sovietine simbolika – SSRS herbu ir užrašu „CCCP“.

Tokie simboliai pagal Lietuvos įstatymus yra priskiriami prie draudžiamų, nes jie siejami su totalitarinių režimų nusikaltimais žmoniškumui.

Už jų demonstravimą ar platinimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų, pakartotinai – iki 900 eurų.

Taip pat privalomai konfiskuojamas daiktas, kuriuo padarytas pažeidimas.

Primename: draudžiami tiek nacistiniai, tiek sovietiniai simboliai“, – rašoma įraše.

 

