TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdęs, ką apie jį sako parduotuvės darbuotojai, lietuvis liko šokiruotas: to patyręs dar nebuvo

2025-08-14 16:15 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-14 16:15

Socialiniuose tinkluose netyla diskusijos po Ričardo Savicko pasidalintos istorijos apie patirtą nepagarbų elgesį parduotuvėje. Vyras teigia, kad apsipirkimo metu netyčia sudaužė butelį alaus ir apie tai pranešė darbuotojui, tačiau netrukus išgirdo įžeidžiantį komentarą apie savo negalią.

Vyras parduotuvėje, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

3

Ričardas pabrėžė, kad tokie žeminantys komentarai neturi vietos visuomenėje ir priminė apie pagarbos svarbą kiekvienam žmogui.

Parduotuvėje darbuotojas kolegai apie klientą prabilo įžeidžiančiai

Jo pasakojimas sulaukė daugybės reakcijų – žmonės komentaruose stebėjosi, kad tokia situacija vis dar įmanoma ir smerkė tokį parduotuvės darbuotojo elgesį.

„Šiandien užsukau į Šilų parduotuvę Sargėnuose. Bedėdamas alaus butelį į krepšelį, jis netyčia išsprūdo ir sudužo. Sąžiningai priėjau prie salėje dirbančio darbuotojo, pasakiau, kas nutiko, ir toliau rinkausi prekes.

Staiga išgirdau, kaip tas pats darbuotojas, kalbėdamas su pardavėja, nepatenkintas skundėsi:„invalidas nevėkšla sudaužė butelį, o man dabar reikia dirbti, nors jau turėjau baigti pamainą“.

Tokie žodžiai žeidžia. Mano negalia nėra nei pasiteisinimas, nei priežastis, dėl kurios kas nors galėtų mane viešai žeminti. Aš nepraradau kojos dėl girtumo ar neatsargumo – tai karo sužeidimas patirtas.

Pasakiau darbuotojui, ką apie tai galvoju, ir primenu visiems – pagarba kitam žmogui yra privaloma, nesvarbu, ar jis sveikas, ar gyvena su negalia. Tokie komentarai neturi vietos mūsų visuomenėje“, – rašoma įraše.

Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos kreipėsi komentaro į parduotuvės „Šilas“ atstovus. Gavę atsakymą, straipsnį papildysime. 

