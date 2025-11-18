Veidoskaitininkas išanalizavo Gitano Nausėdos veidą: 1 dalykas vargina prezidentą

Atsinaujinusi „Gero vakaro šou“ žiūrovus jau buvo nustebinusi analize apie Marijoną Mikutavičių, Džordaną Butkutę, Egidijų Dragūną-SEL ir kitus žinomus veidus. Šįkart T. Sapario akiratin pateko itin ryški figūra – Lietuvos prezidentas.
Vargina daug kalbėti?
Vos tik nuotrauka sušvito ekrane, M. Wizard rimtu balsu pranešė:
„Dabar susikaupiame. Dėmesio į ekraną. Gerbiami žiūrovai, Tomai.“
„Ką mes matom? Kurią veido dalį?“ – klausė veidoskaitininkas.
„Galvą. Kaktą“, – nedvejodama atsakė kita laidos viešnia M. Liu.
„Mes matome galvą, kur yra super didelė kakta. O ar matome nosies ilgumo čia kažkiek? Trumpa nosis – tai praktiškas žmogus. Ir čia super stiprus intelektas“, – sakė veidoskaitininkas.
Tačiau bene daugiausia reakcijų sukėlė komentaras apie lūpas:
„Plonos lūpos rodo žmogų, kuris labiau linkęs į intravertiškumą. Jis gali daug kalbėti, bet tikėtina, kad tai jį vargina“, – atskleidė T. Saparis.
M. Liu negalėjo susilaikyti nuo savos pastabos ir atskleidė, kaip stipriai įvaizdį keičia kosmetika.
„Pavyzdžiui, mano versija su makiažu ir be makiažo – du skirtingi žmonės praktiškai. Akys mažos be makiažo – čia aš pusvalandį laiko praleidau prie šitų blakstienų, kad tos akys atrodytų didelės“, – sukritikavo atlikėja.
