 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Veidoskaitininkas išanalizavo Gitano Nausėdos veidą: 1 dalykas vargina prezidentą

2025-11-18 21:15 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-18 21:15

„Gero vakaro šou“ laidoje studija trumpam nuščiuvo – ekrane pasirodžius prezidento Gitano Nausėdos nuotraukai, laidos vedėjas Mantas Wizard paragino visus susikaupti. Tačiau rimtis truko neilgai – veidoskaitininko Tomo Sapario analizė ir Monikos Liu komentarai netrukus pavertė situaciją tikru humoru persmelktu eksperimentu.

„Gero vakaro šou“ laidoje studija trumpam nuščiuvo – ekrane pasirodžius prezidento Gitano Nausėdos nuotraukai, laidos vedėjas Mantas Wizard paragino visus susikaupti. Tačiau rimtis truko neilgai – veidoskaitininko Tomo Sapario analizė ir Monikos Liu komentarai netrukus pavertė situaciją tikru humoru persmelktu eksperimentu.

REKLAMA
1

Atsinaujinusi „Gero vakaro šou“ žiūrovus jau buvo nustebinusi analize apie Marijoną Mikutavičių, Džordaną Butkutę, Egidijų Dragūną-SEL ir kitus žinomus veidus. Šįkart T. Sapario akiratin pateko itin ryški figūra – Lietuvos prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vargina daug kalbėti?

Vos tik nuotrauka sušvito ekrane, M. Wizard rimtu balsu pranešė:

„Dabar susikaupiame. Dėmesio į ekraną. Gerbiami žiūrovai, Tomai.“

„Ką mes matom? Kurią veido dalį?“ – klausė veidoskaitininkas.

„Galvą. Kaktą“, – nedvejodama atsakė kita laidos viešnia M. Liu.

„Mes matome galvą, kur yra super didelė kakta. O ar matome nosies ilgumo čia kažkiek? Trumpa nosis – tai praktiškas žmogus. Ir čia super stiprus intelektas“, – sakė veidoskaitininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau bene daugiausia reakcijų sukėlė komentaras apie lūpas:

„Plonos lūpos rodo žmogų, kuris labiau linkęs į intravertiškumą. Jis gali daug kalbėti, bet tikėtina, kad tai jį vargina“, – atskleidė T. Saparis.

REKLAMA

M. Liu negalėjo susilaikyti nuo savos pastabos ir atskleidė, kaip stipriai įvaizdį keičia kosmetika.

„Pavyzdžiui, mano versija su makiažu ir be makiažo – du skirtingi žmonės praktiškai. Akys mažos be makiažo – čia aš pusvalandį laiko praleidau prie šitų blakstienų, kad tos akys atrodytų didelės“, – sukritikavo atlikėja.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų