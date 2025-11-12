 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Apie išskirtinius trijų savo dukrų vardus prabilęs Rafailas Karpis: žmona vienam ilgai priešinosi

2025-11-12 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 21:15

Žinomas Lietuvos operos solistas, tenoras Rafailas Karpis yra trijų vaikų tėvas ir namuose visada yra apsuptas moteriškos šilumos bei meilės. Lankydamasis TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“ garsus vyras atskleidė, kad originalius savo dukrų vardus dažniausiai rinko jis, o tuomet laukdavo žmonos patvirtinimo.

Žinomas Lietuvos operos solistas, tenoras Rafailas Karpis yra trijų vaikų tėvas ir namuose visada yra apsuptas moteriškos šilumos bei meilės. Lankydamasis TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou" garsus vyras atskleidė, kad originalius savo dukrų vardus dažniausiai rinko jis, o tuomet laukdavo žmonos patvirtinimo.

0

Pirmoji R. Karpio dukra gavo vardą Rachelė, antroji buvo pavadinta Lėja, o jaunėlė po ilgų diskusijų buvo pavadinta Frida Ester.

Dėl jaunėlės vardo teko pakovoti

Laidos metu kartu su Deividu Norvilu-Deiviu savo muzikinį duetą „2 METRAI“ pristatę vyrai, dažnai prabildavo ir apie savo vaikus, kurių kiekvienas augina po tris.

„Užkulisiuose mes visiškai ramūs, šnekame apie vaikus, apie vaistus, kuriuos jau vartojame, ieškome panašių arba vienodų ir randame. Pavyzdžiui, apie spaudimą...“, – dažniausiai tarpusavio pokalbių temas apibūdino Deivis.

Tuo tarpu R. Karpis pasidalino netikėčiausiomis savo dukrų vardų atsiradimo istorijomis.

„Visus vardus išrinko mano žmona, ačiū tau, Diana. Tiesiog aš juos siūliau, o Diana tvirtino. Ir aš nuo pat pirmagimės savo labai svajojau, kad jeigu tai bus mergaitė, jos vardas būtų Ester arba Estera. Ir mano žmona pasakė, kad gal tu jau šitų meksikietiškų serialų nekišk į mūsų šeimą, man tie vardai labai primena meksikietiškus serialus, todėl tikrai nebus taip. Tada bandžiau sugalvoti kitą gražų vardą ir kažkodėl į galvą atėjo Rachelė“, – pirmagimės vardo atsiradimo istoriją pasakojo laidos svečias.

Antrosios dukros vardą R. Karpis paėmė iš Senojo Testamento, kur Rachelė turėjo seserį Lėją.

„Pasiūliau tokį vardą ir žmonai labai tiko šitas vardas. O tada jau trečią sykį klausiu, gal jau dabar Estera? Atsakė ne ir jau kažkur artėjant terminui buvome sugalvoję vardą Frida ir ji tada sako, kad kartu sudėjus Frida Ester skamba pakankamai gražiai, tai tebūnie taip. Tai tokios tų vardų istorijos“, – prisiminęs jaunėlės vardo atsiradimo istoriją šypsojosi R. Karpis.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Gero vakaro šou“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19.30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.

