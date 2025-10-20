Deivis Norvilas ir Rafailas Karpis pakerėjo publiką: „Reikia sugebėti taip“

Ne, tai nebuvo tas ringas, kuriame šie muzikantai pliekėsi kumščiais, o dviejų scenos grandų komedija, spektaklis ir improvizacija viename. Energija trykštantys ir išskirtiniu talentu garsėjantys Deividas Norvilas-Deivis bei operos solistas, tenoras Rafailas Karpis klaipėdiečiams pirmiesiems pristatė naują nuotaikingą muzikinį projektą „2 METRAI“, kuriame netrūksta unikalių humoro ir originalių muzikinių interpretacijų.
Sužavėjo ne vieną
Atlikėjai ne tik sužavėjo publiką savo humoru, dainomis, vokalinėmis galimybėmis, bet ir nustebino įspūdingu scenovaizdžiu, kuris tobulai papildė Deivio ir Rafailo pasirodymą, rašoma pranešime žiniasklaida.
Susirinkusieji į Klaipėdos koncertų salę, kur buvo išparduoti visi bilietai, ir leipo juokais, ir kartu kartojo originalių kūrinių melodijas bei priedainius. Tarp muzikinių intarpų liejosi smagios šių šoumenų istorijos bei saviironija.
„Nuostabi Klaipėdos publika, nuo pirmų dainų „pagavo” mūsų humorą ir puikiai priėmė mūsų naujuosius kūrinius. Prieš šio turo startą buvo jaudulio, nes nežinojome, kaip reaguos publika, o ji reagavo – nuostabiai. Esame sužavėti ir pamaloninti“, – iškart po pasirodymo džiaugėsi Deivis.
Paklausus, kam kilo idėja šį nuotaikingą muzikinį projektą pavadinti „2 METRAI“, R. Karpis atsakė: „Kartu mokėmės Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vaikščiodavome tais pačiais koridoriais, laikydavome tuos pačius egzaminus. Taigi tas mūsų duetas tarsi tvyrojo ore nuo pirmojo mūsų susitikimo akademijoje. O kai Deivis vienoje televizijos laidoje pasakė, kad turi pavadinimą – „2 METRAI“, – iškart užkabino. Išsižiojau iš nuostabos ir supratau, kad čia yra ir potekstė, ir bus gera proga iš savęs pasijuokti. Turbūt gyvenime yra smagiausia pasijuokti iš savęs.“
Tuoj pat pridūrė Deivis: „Tą padaryti toli gražu sugeba ne visi, o mes jau tikrai tą mokame. Bet tik tegul iš mūsų ūgio pabando pasijuokti kas nors kitas – gera tikrai nepasirodys, gaus į galvą. Arba iškviesiu Rafiką ir jau pamatys, kas bus“, – šypteli (aut. past.).
„Šio pasirodymo programą specialiai kūrėme taip, kad tai nebūtų vien tik koncertas, bet išskirtinis ir unikalus linksmas tarsi muzikinis spektaklis, kad žmonės galėtų pašėlti ir visi jaustųsi laisvai“, – idėją atskleidė D. Norvilas.
„Dainas kūrėme pagal aktualijas. Pavyzdžiui, vyko krepšinio čempionatas – sumąstėme sukurti kūrinį sirgaliams. Daugiausia dainų kūrė Deivis, bet kai kurias – kartu, tiesiog susėdę namuose. Kūrėme originalius ir išskirtinius tekstus šiam pasirodymui. Smagu, kad publikai patiko“, – sakė Rafailas.
Šis muzikinis ir teatralizuotas turas „2 METRAI: linksmiausias metų koncertas“ aplankys bemaž 20 Lietuvos miestų ir miestelių koncertų sales ir truks iki 2026 metų sausio 25 dienos.
„Smagu, kad žmonės domisi mūsų projektu. Klaipėdoje – „sold out“ (lietuviškai – išparduoti visi bilietai), artimiausias pasirodymas Kaune taip pat sulaukė tiek žmonių dėmesio, kad jau 2 koncertai per vieną dieną išparduoti, paskelbėme ir trečią koncertą šiame mieste. Grįšime dar kartą ir į Klaipėdą“, – žadėjo Deivis, kuriam šis miestas itin artimas, kadangi jis gimė ir augo Klaipėdoje. Nenuostabu, kad „2 METRAI“ programoje yra skirta daina ir Klaipėdai.
Projekto „2 METRAI“ koncertai vyks: spalio 26 d. – Kaune, lapkričio 8 d. – Marijampolėje, lapkričio 9 d. – Birštone, lapkričio 14 d. – Jonavoje, lapkričio 15 d. – Ukmergėje, lapkričio 16 d. – Mažeikiuose, lapkričio 19 d. – Tauragėje, lapkričio 22 d. – Telšiuose, lapkričio 29 d. – Anykščiuose, lapkričio 30 d. – Utenoje, gruodžio 3 d. Kaune, gruodžio 6 d. – Alytuje, gruodžio 12 d. – Palangoje, gruodžio 15 d. – Šilutėje, gruodžio 21 d. – Šiauliuose, gruodžio 29 d. – Vilniuje, gruodžio 30 d. – Klaipėdoje, sausio 25 d. – Panevėžyje. Bilietus platina bilietai.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!