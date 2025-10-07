Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vaizdo įrašas plinta it virusas: tokio Renatos Norvilės poelgio nesitikėjo

2025-10-07 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 12:25

Socialiniame tinkle dainininkas Deivis Norvilas paviešino dar niekur nematytą vaizdo įrašą, kuriame atskleidė, kas iš tiesų vyksta už kadro filmavimo aikštelėje.

Socialiniame tinkle dainininkas Deivis Norvilas paviešino dar niekur nematytą vaizdo įrašą, kuriame atskleidė, kas iš tiesų vyksta už kadro filmavimo aikštelėje.

0

Šis vaizdo įrašas sulaukė daugybės internautų dėmesio, kurie negalėjo sulaikyti juoko dėl vieno Renatos Norvilės poelgio.

Vaizdo įrašas plinta it virusas

Paviešintame vaizdo įraše R. Norvilė pastūmė savo vyrą, dėl ko šis trumpam prarado pusiausvyrą ir galiausiai nueina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kas lieka už kadro... Po 13 bendrų gyvenimo metų... O kas toliau? Su lopeta per pakaušį???“ – klausė D. Norvilas.

Šis vaizdo įrašas jau peržiūrėtas daugiau nei 55 tūkst. kartų.

„Jūs nerealūs, šaunuoliai“, – rašė vienas gerbėjas.

Oi, negalima su lopeta per pakaušį, taigi neliks nei metro“, – juokavo kitas.

