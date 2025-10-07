Vaizdo įrašas plinta it virusas: tokio Renatos Norvilės poelgio nesitikėjo

Šis vaizdo įrašas sulaukė daugybės internautų dėmesio, kurie negalėjo sulaikyti juoko dėl vieno Renatos Norvilės poelgio.
Vaizdo įrašas plinta it virusas
Paviešintame vaizdo įraše R. Norvilė pastūmė savo vyrą, dėl ko šis trumpam prarado pusiausvyrą ir galiausiai nueina.
„Kas lieka už kadro... Po 13 bendrų gyvenimo metų... O kas toliau? Su lopeta per pakaušį???“ – klausė D. Norvilas.
Šis vaizdo įrašas jau peržiūrėtas daugiau nei 55 tūkst. kartų.
„Jūs nerealūs, šaunuoliai“, – rašė vienas gerbėjas.
Oi, negalima su lopeta per pakaušį, taigi neliks nei metro“, – juokavo kitas.
