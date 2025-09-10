Deivis Norvilas – apie klasioką Giedrių Savicką ir muštynes su Arvydu Macijausku: štai kaip viskas baigėsi

Naujienų portalui tv3.lt Deivis Norvilas atvirai papasakojo apie mokyklos metus bei ryšį su aktoriumi ir buvusiu klasioku Giedriumi Savicku.
Mokyklos laikai
Pradėdamas pokalbį apie mokyklos laikus, D. Norvilas šyptelėjo: „Buvau vidutinis. Gal bandžiau būti blogesnis, nei iš tikrųjų buvau.“
Nors nebuvo blogas mokinys, kartą vis dėlto yra iškrėtęs išdaigą.
„Atsimenu, kad su draugu Giedriumi išdaužėme fizikos kabineto langus. Tai padarėme vakare, prieš kažkokį atsiskaitymą. Tamsoje užsidengėme veidus ir iš pradžių metėme po akmenuką. Nepavyko, tuomet ėmėme didesnį akmenuką. Vėl nepavyko... Nu ir tada jau po plytą pasiėmėme. Tada jau ir griuvo viskas. Iki šios dienos niekas apie tai nesužinojo. Niekas nežinojo, kad tai padarėme mes. Na ir pačio atsiskaitymo nebuvo. Operacija pavyko“, – juokėsi vyras.
Pasak jo, jis nebuvo pavyzdingas mokinys, tačiau namų darbus atlikdavo: „Daug nesėdėdavau prie namų darbų, bet aišku, kad darydavau. Buvau toks vidutinis. Visi jautė, kad matematika, fizika, chemija – ne man. Mokykloje matėsi, kad esu toks humanitaras. Galvojau, kad eisiu arba sportuoti, arba muzikuoti. Muzikavimas į mano gyvenimą įsiliejo paskutiniu metu. Tikrai neplanavau būti muzikantas. Daug sportavau: lengvoji atletika, futbolas.“
Mokėsi su žinomais šalies veidais
Tiesa, Deivis mokėsi vienoje iš Klaipėdos mokyklų kartu su žinomu aktoriumi Giedriumi Savicku.
„Benskis buvo jo pravardė. Jis toks išdaigininkas buvo, padarydavo juokelį iš nieko. Krizendavome visas pamokas. Nežinau, kokiais pažymiais jis baigė mokyklą, bet manau, kad buvo visko. Jis buvo išdykęs. Turėjo humoro jausmą jau nuo senų laikų. Toks ir liko“, – teigė pašnekovas.
Deivis kartu su Giedriumi taip pat dalyvaudavo ir įvairiausiuose skaitovų konkursuose: „Mes gerai sutardavome su lietuvių kalbos mokytoja Velickiene. Būtent ji įtraukė mus į tą literatūrinį liūną. Su ja daug važiavome į skaitovų konkursus. Esame kažką laimėję. Atsimenu, kad man tada pasisekdavo šiek tiek geriau nei Giedriui. Tuo metu man labiau sekdavosi.“
Pasak jo, iki šiol jiedu puikiai sutaria ir palaiko ryšį. „Taip viskas ir liko. Niekaip jis nepasikeitė. Mus tik spalvoja gyvenimas ir tiek. Mes nuo mokyklos laikų gerai sutariame. Kartais susitinkame“, – šyptelėjo dainininkas.
Vienoje iš Klaipėdos mokyklų mokėsi ir dabar jau buvęs krepšininkas Arvydas Macijauskas. Būtent su juo kartą Deivis įsivėlė į muštynes, kurias prisimena per miglą.
„Arvydas Macijauskas buvo taip pat iš paralelinės klasės. Mes buvome A, o jis B klasėje. Atsimenu, kad teko kartą su juo ir muštis. Nors tai dabar atrodo labai juokinga. Ačiū, Dievui, muštynės nebuvo kažkokios rimtos. Atsimenu tik tiek, kad buvau greitai paguldytas ant menčių. Greitai baigėsi kova. Tik tiek atsimenu. Neatsimenu, kodėl taip nutiko, bet kraujo nebuvo“, – kalbėjo jis.
Baigdamas pokalbį apie mokyklą, D. Nirvilas atskleidė, kad jis mokėsi ir su daugiau žinomų žmonių.
„Jis į pamokas net neidavo, tačiau kasdien mėtydavo kamuolį į krepšinį. Eini į mokyklą ir matai jį metantį kamuolį, grįžti – vėl mėto. Ir dar viena klasiokė žinoma – Ilma Paluckienė. Yra ir kitų žymių žmonių. Tikrai įspūdingai“, – džiaugėsi vyras.
