TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Deivis Norvilas imasi naujos veiklos: „Praėjus 15 metų, idėja virto kūnu“

2025-09-27 11:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 11:11

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „galvOK“ žinomi šalies žmonės kiekvieną šeštadienį kviečiami į sukčiausių klausimų iššūkį. O šįkart jį priimti nusprendė naujas Lietuvos muzikinę padangę užvaldęs projektas, grupė „2 metrai“: Rafailas Karpis ir Deividas Norvilas-Deivis.

Deivis Norvilas su žmona Renata (nuotr. asm. archyvo, BNS, Tomas Foto)
4

1

Kapitono Mindaugo Stasiulio komandą šį vakarą papildys Deivis, o Manto Katlerio – Rafailas.

„galvOK“
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „galvOK“

Šio vakaro laidos svečiai – puikiai Lietuvos muzikos pasaulyje žinomi vyrai, visai neseniai nusprendę suvienyti savo jėgas. Ir ne tik muzikoje, bet ir… linksmybėse!

„Dar labai seniai, su Rafailu būdami akademijoje, pradėjome galvoti, kad turėtume padaryti kažką bendro. Praėjus turbūt 15 metų, pagaliau atsirado idėja, virtusi kūnu. Visų pirma Rafikui pasakiau, kad turiu mums pavadinimą – „2 metrai“! Jam tai buvo jėga, bet kai papasakojome aplinkiniams, žmonėms atrodė gana juokinga. O tada visa tai pavirto į turą, kuris prasidės jau spalio pabaigoje“, – intriguos Deivis, o Rafailas pridės, kad būtent šis projektas leis žiūrovams įvertinti, kuris iš jų vis dėlto yra aukštesnis.

REKLAMA

Anot Deivio, tarp jo ir Rafailo užvirs tikra kova! „Dar nežinome, ką už tai gausime, bet laimėti reikia“, – juoksis jis.

Tiesa, kaip paaiškės vėliau, tai nebus pirmoji bičiulių kova. Deivis išduos, kad jiedu jau turi vaizdo klipą, kuriame viena su kitu kovoja sporto manieže!

O kaip jiems seksis kovoti šio vakaro žaidime, pamatysite jau šį vakarą.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3!

