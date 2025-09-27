Deivis Norvilas imasi naujos veiklos: „Praėjus 15 metų, idėja virto kūnu“

Kapitono Mindaugo Stasiulio komandą šį vakarą papildys Deivis, o Manto Katlerio – Rafailas.
Šio vakaro laidos svečiai – puikiai Lietuvos muzikos pasaulyje žinomi vyrai, visai neseniai nusprendę suvienyti savo jėgas. Ir ne tik muzikoje, bet ir… linksmybėse!
„Dar labai seniai, su Rafailu būdami akademijoje, pradėjome galvoti, kad turėtume padaryti kažką bendro. Praėjus turbūt 15 metų, pagaliau atsirado idėja, virtusi kūnu. Visų pirma Rafikui pasakiau, kad turiu mums pavadinimą – „2 metrai“! Jam tai buvo jėga, bet kai papasakojome aplinkiniams, žmonėms atrodė gana juokinga. O tada visa tai pavirto į turą, kuris prasidės jau spalio pabaigoje“, – intriguos Deivis, o Rafailas pridės, kad būtent šis projektas leis žiūrovams įvertinti, kuris iš jų vis dėlto yra aukštesnis.
Anot Deivio, tarp jo ir Rafailo užvirs tikra kova! „Dar nežinome, ką už tai gausime, bet laimėti reikia“, – juoksis jis.
Tiesa, kaip paaiškės vėliau, tai nebus pirmoji bičiulių kova. Deivis išduos, kad jiedu jau turi vaizdo klipą, kuriame viena su kitu kovoja sporto manieže!
O kaip jiems seksis kovoti šio vakaro žaidime, pamatysite jau šį vakarą.
Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!