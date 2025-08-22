Vos už 1 veiksmą Lietuvos oro uoste – bauda iki 140 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

Muitinės pareigūnai tikrina dokumentus, bagažą ir užtikrina, kad nebūtų pažeidžiami įstatymai bei taikomos tarptautinės sankcijos. Visgi pastaruoju metu fiksuojami atvejai, kai keleiviai nesilaiko teisėtų pareigūnų nurodymų, o tai užtraukia administracinę atsakomybę.
Keleiviai privalo laikytis nustatytos tvarkos
Lietuvos muitinė primena, jog kiekvienas keleivis privalo elgtis atsakingai ir pagarbiu būdu, kad kelionė būtų sklandi ir saugi.
„Lietuvos muitinė primena, kad oro uostai yra strategiškai svarbios valstybės sienos apsaugos vietos, kuriose vykdoma teisėta kontrolė.
Pareigūnai tikrina keleivių dokumentus, bagažą ir prižiūri, kad būtų laikomasi įstatymų bei sankcijų.
Pastaruoju metu fiksuojami atvejai, kai keleiviai atsisako vykdyti teisėtus reikalavimus.
Vienas toks incidentas neseniai įvyko Vilniaus oro uoste, kur keleivis iš Antalijos atsisakė pateikti bagažą ir įžeidinėjo pareigūną. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Kiekvienas keleivis privalo laikytis nustatytos tvarkos: pateikti dokumentus, leisti patikrinti bagažą bei pasirinkti „žaliąjį“ arba „raudonąjį“ kanalą.
Teisėtų reikalavimų nevykdymas ar pareigūnų įžeidinėjimas užtraukia atsakomybę“, – rašoma įraše.
Galite gauti baudą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad už pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą skiriamos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodekso 506 straipsnio 4 punktą.
„Statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba) ar žvalgybos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, išskyrus šio kodekso 556 straipsnyje nurodytus atvejus, užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“.
