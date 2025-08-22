Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vos už 1 veiksmą Lietuvos oro uoste – bauda iki 140 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

2025-08-22 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 14:20

Lietuvos muitinė socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi svarbia informacija apie oro uostuose vykdomą kontrolę ir keleivių pareigas. Tarnyba pabrėžia, kad oro uostai yra strategiškai reikšmingos valstybės sienos apsaugos vietos, kur būtina laikytis nustatytų taisyklių.

Oro uostas (nuotr. SCANPIX)
12

Lietuvos muitinė socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi svarbia informacija apie oro uostuose vykdomą kontrolę ir keleivių pareigas. Tarnyba pabrėžia, kad oro uostai yra strategiškai reikšmingos valstybės sienos apsaugos vietos, kur būtina laikytis nustatytų taisyklių.

REKLAMA
0

Muitinės pareigūnai tikrina dokumentus, bagažą ir užtikrina, kad nebūtų pažeidžiami įstatymai bei taikomos tarptautinės sankcijos. Visgi pastaruoju metu fiksuojami atvejai, kai keleiviai nesilaiko teisėtų pareigūnų nurodymų, o tai užtraukia administracinę atsakomybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keleiviai privalo laikytis nustatytos tvarkos

Lietuvos muitinė primena, jog kiekvienas keleivis privalo elgtis atsakingai ir pagarbiu būdu, kad kelionė būtų sklandi ir saugi.

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus oro uostas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

„Lietuvos muitinė primena, kad oro uostai yra strategiškai svarbios valstybės sienos apsaugos vietos, kuriose vykdoma teisėta kontrolė.

REKLAMA

Pareigūnai tikrina keleivių dokumentus, bagažą ir prižiūri, kad būtų laikomasi įstatymų bei sankcijų.

Pastaruoju metu fiksuojami atvejai, kai keleiviai atsisako vykdyti teisėtus reikalavimus.

Vienas toks incidentas neseniai įvyko Vilniaus oro uoste, kur keleivis iš Antalijos atsisakė pateikti bagažą ir įžeidinėjo pareigūną. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

REKLAMA
REKLAMA

Kiekvienas keleivis privalo laikytis nustatytos tvarkos: pateikti dokumentus, leisti patikrinti bagažą bei pasirinkti „žaliąjį“ arba „raudonąjį“ kanalą.

Teisėtų reikalavimų nevykdymas ar pareigūnų įžeidinėjimas užtraukia atsakomybę“, – rašoma įraše.

Visą įrašą galite pamatyti paspaudę čia.

Galite gauti baudą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad už pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymą skiriamos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodekso 506 straipsnio 4 punktą. 

„Statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba) ar žvalgybos pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymas, išskyrus šio kodekso 556 straipsnyje nurodytus atvejus, užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų