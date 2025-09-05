Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Staiga į bažnyčią Lietuvoje ėmė plūsti policijos pareigūnai: priežastis – neeilinė

2025-09-05 09:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 09:20

Vakar į Kražių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią suplūdo uniformuoti pareigūnai. Priežastis – verianti širdį: pagerbta prieš 10 metų pražudyta pareigūnė Ligita Baniulytė ir kiti pareigūnai, žuvę tarnybos metu.

Staiga į bažnyčią Lietuvoje ėmė plūsti policijos pareigūnai (nuotr. Vygintas Skaraitis/BNS, 123rf.com)

Vakar į Kražių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią suplūdo uniformuoti pareigūnai. Priežastis – verianti širdį: pagerbta prieš 10 metų pražudyta pareigūnė Ligita Baniulytė ir kiti pareigūnai, žuvę tarnybos metu.

1

Kadrais iš jautraus pagerbimo Kražiuose socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Šiaulių apskrities policija.

Bažnyčioje – jautrus pagerbimas

L. Baniulytės tragedija sukrėtė visą Lietuvą – prieš 10 metų, rugsėjo 4-ąją, patruoliuojančią jauną pareigūnę pražudė girtas vilkiko vairuotojas.

Vos 20-ies pareigūnė lemtingąją dieną patruliavo šalikelėje, kaip ir įprasta, atliko savo darbą, kai į ją nestabdydamas rėžėsi vilkikas.

„Prieš 10 metų rugsėjo 4-ąją policijos bendruomenę, o kartu ir visą Lietuvą sukrėtė skaudi tragedija – girtas vilkiko vairuotojas pražudė jauną policijos pareigūnę Ligitą Baniulytę.

Ligita buvo Radviliškio rajono policijos komisariato patrulių būrio patrulė.

Į šalikelėje patruliavusią 20-metę pareigūnę nestabdydamas rėžėsi neblaivaus vyro vairuojamas vilkikas. Atvykę medikai konstatavo pareigūnės mirtį.

Šiandien Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Ligitą Baniulytę ir kitus tarnybos metu žuvusius policijos pareigūnus“, – vakar pasidalintame įraše rašė Šiaulių apskrities policija.

Jauną pareigūnę pražudė girtas vilkiko vairuotojas

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, žuvusi pareigūnė su kolega stabdė ir tikrino nuo Panevėžio pusės į Radviliškį įvažiuojančias transporto priemones.

Ties V. Landsbergio-Žemkalnio ir Žalgirio gatvių sankryža, tikrinant sustabdytų automobilių vairuotojų dokuemntus, pro šalį važiavęs vilkikas kliudė pareigūnę ir nesustojęs nuvažiavo.

Vilkiką Radviliškyje, apie 900 metrų nuo įvykio vietos, sustabdė kitas patrulių ekipažas. Atvykę medikai konstatavo pareigūnės mirtį.

Vilkiko vairuotojui, kuriam tuo metu buvo 39-eri, alkoholio matuokliu nustatytas 2,01 prom. girtumas.

