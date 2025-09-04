Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tragedija Pravieniškėse – namo grįžęs sūnus pamatė siaubingą vaizdą

2025-09-04 15:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 15:01

Ketvirtadienį Pravieniškėse namo grįžęs sūnus išvydo siaubingą vaizdą, kuris sukėlė specialiąsias tarnybas ant kojų.

Skubi pagalba. BNS Foto

Ketvirtadienį Pravieniškėse namo grįžęs sūnus išvydo siaubingą vaizdą, kuris sukėlė specialiąsias tarnybas ant kojų.

0

Kaip praneša naujienų portalas kauno.diena.lt Kaišiadorių r. Pravieniškėse specialiosios tarnybos suskubo į gyventojų namus, kur buvo gautas pranešimas apie nusižudyti bandžiusią garbaus amžiaus porą.

Tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino ir Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė Vilma Juozevičiūtė, kuri teigė, kad 12 val. 36 min. buvo gautas pranešimas, kad asmuo rado savo tėvus, kurie mėgino nusižudyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešėjo teigimu, vyras buvo be gyvybės ženklų, o moteris dar kvėpavo. 

Tuo metu kauno.diena.lt praneša, kad 1936 m. gimusiam vyrui buvo konstatuota mirtis, o 1939 m. gimusi moteris pristatyta į gydymo įstaigą. 

