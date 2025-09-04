Tragedija Pravieniškėse – namo grįžęs sūnus pamatė siaubingą vaizdą

Kaip praneša naujienų portalas kauno.diena.lt Kaišiadorių r. Pravieniškėse specialiosios tarnybos suskubo į gyventojų namus, kur buvo gautas pranešimas apie nusižudyti bandžiusią garbaus amžiaus porą.
Tai naujienų portalui tv3.lt patvirtino ir Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė Vilma Juozevičiūtė, kuri teigė, kad 12 val. 36 min. buvo gautas pranešimas, kad asmuo rado savo tėvus, kurie mėgino nusižudyti.
Pranešėjo teigimu, vyras buvo be gyvybės ženklų, o moteris dar kvėpavo.
Tuo metu kauno.diena.lt praneša, kad 1936 m. gimusiam vyrui buvo konstatuota mirtis, o 1939 m. gimusi moteris pristatyta į gydymo įstaigą.
