  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Neblaiviam motociklininkui nepavyko pasprukti nuo Telšių policijos

2025-09-03 17:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 17:21

 Sunkiai apgirtus motociklą Telšių rajone vairavusiam vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė.

Policija (nuotr. Elta)

 Sunkiai apgirtus motociklą Telšių rajone vairavusiam vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė.

0

Praeitą penktadienį, rugpjūčio 29-osios popietę, Telšių rajone, Šašaičių kaime, policijos pareigūnų dėmesį patraukė motociklas „Honda CB 500". Jį vairavo vyras. Pareigūnai norėjo sustabdyti transporto priemonę patikrinimui, tačiau vairuotojas nesustojo ir bandė pabėgti nuo policijos pareigūnų.

Bėgdamas vairuotojas nukrito nuo motociklo. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jis buvo neblaivus – alkoholio kiekio matuoklio parodymai siekė daugiau kaip 2,5 promilės alkoholio. Be to, nustatyta, kad asmuo neturi teisės vairuoti tokios rūšies transporto priemonės.

Kaip pranešė Telšių apskrities policija, dėl šio pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamąją kodeksą, kai numatoma atsakomybė už transporto priemonės vairavimą neblaiviam arba teisės vairuoti neturinčiam asmeniui. Tokie veiksmai kelia tiesioginę grėsmę tiek pačiam vairuotojui, tiek kitiems eismo dalyviams.

Vairuotojas buvo sulaikytas ir pristatytas į areštinę, o transporto priemonė priverstinai nugabenta į saugojimo aikštelę.

Policija ragina visuomenę elgtis atsakingai: nesėsti prie vairo neblaiviems, laikytis Kelių eismo taisyklių ir prisiminti, kad atsakingas vairavimas saugo ne tik patį vairuotoją, bet ir kitus eismo dalyvius. 

Už tokį pažeidimą gresia ne tik baudos ar teisės vairuoti apribojimai, bet ir rimtos teisminės pasekmės.

