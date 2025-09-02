Prie policininkų priėjusi moksleivė atvėrė kuprinę: negalėjo patikėti, ką joje išvydo

Tradiciškai Mokslo ir žinių dieną vaikai į rankas ima gražiausias gėles, o ant pečių dedasi kuprines. Tik jose ne visada nugula knygos, penalai ar kiti mokykliniai reikmenys.
Mergaitės kuprinėje – netikėtas radinys
Neįprasta istorija apie radinį mergaitės kuprinėje socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Kauno policija.
Prie perėjos budėjusius pareigūnus nustebino prie jų priėjusi moksleivė, kuri pravėrusi kuprinę su pasididžiavimu parodė, kas joje slėpėsi.
Rausvos spalvos kuprinėje nugulė ne knygos ar pieštukai, nebuvo čia ir nieko kito, ko prireiktų keliaujant į mokyklą, tačiau radinys buvo išties stulbinantis – kuprinėje buvo tikrų tikriausias gyvas triušiukas.
„Rugsėjo 1-oji – kupina šypsenų ir staigmenų! Viena mergaitė prie perėjos Kauno rajone, Garliavoje, su pasididžiavimu mums atvėrė savo kuprinę, o joje… pūkuotas draugas! Dviese drąsiau, tiesa?
Lai visi mokslo metai būna tokie pat šviesūs, kupini džiaugsmo ir saugūs – kaip šios dienos akimirkos!“ – dalijosi Kauno policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!