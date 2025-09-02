Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prie policininkų priėjusi moksleivė atvėrė kuprinę: negalėjo patikėti, ką joje išvydo

2025-09-02 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 10:50

Vakar gražų Rugsėjo 1-osios rytą į mokyklas mokinukai keliavo nešini ne tik gėlėmis – Kauno policijos pareigūnai Garliavoje moksleivei pravėrus kuprinę ir parodžius, kas joje slėpėsi, pritrūko žodžių.

Mokykla (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Vakar gražų Rugsėjo 1-osios rytą į mokyklas mokinukai keliavo nešini ne tik gėlėmis – Kauno policijos pareigūnai Garliavoje moksleivei pravėrus kuprinę ir parodžius, kas joje slėpėsi, pritrūko žodžių.

6

Tradiciškai Mokslo ir žinių dieną vaikai į rankas ima gražiausias gėles, o ant pečių dedasi kuprines. Tik jose ne visada nugula knygos, penalai ar kiti mokykliniai reikmenys.

Mergaitės kuprinėje – netikėtas radinys

Neįprasta istorija apie radinį mergaitės kuprinėje socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Kauno policija.

Prie perėjos budėjusius pareigūnus nustebino prie jų priėjusi moksleivė, kuri pravėrusi kuprinę su pasididžiavimu parodė, kas joje slėpėsi.

Rausvos spalvos kuprinėje nugulė ne knygos ar pieštukai, nebuvo čia ir nieko kito, ko prireiktų keliaujant į mokyklą, tačiau radinys buvo išties stulbinantis – kuprinėje buvo tikrų tikriausias gyvas triušiukas.

„Rugsėjo 1-oji – kupina šypsenų ir staigmenų! Viena mergaitė prie perėjos Kauno rajone, Garliavoje, su pasididžiavimu mums atvėrė savo kuprinę, o joje… pūkuotas draugas! Dviese drąsiau, tiesa?

Lai visi mokslo metai būna tokie pat šviesūs, kupini džiaugsmo ir saugūs – kaip šios dienos akimirkos!“ – dalijosi Kauno policija.

2025-09-02 11:18
gerai kad neuzduso tas jos zuikis
