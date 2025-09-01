Lietuvos policija siunčia svarbią žinią tėvams: įsidėmėkite

Kai vaikai grįžta į mokyklas, jie vėl aktyviai naudojasi internetu ne tik mokslams, bet ir bendravimui bei pramogoms. Tačiau ar visi žino, kaip tinkamai ir saugiai elgtis elektroninėje erdvėje?
Šiuolaikinės technologijos atveria daugybę galimybių, bet kartu kelia ir rizikų, todėl svarbu nepamiršti, kad budrumas internete yra toks pat reikalingas kaip ir kasdienybėje.
Ragina nepamiršti budrumo internete
Švietimas apie skaitmeninį saugumą tampa ne mažiau svarbus nei tradicinės pamokos mokykloje, tad Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi svarbiausiais dalykais, apie kuriuos tėvams būtina pasikalbėti su vaikais.
„Rugsėjis sugrįžta – laikas prisiminti ir skaitmeninio saugumo taisykles!
Vaikai grįžta į mokyklas – o kartu grįžta ir į aktyvų naudojimąsi internetu mokslams, bendravimui ir pramogoms.
Tačiau ar jie tikrai žino, kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje?
Priminkime Jiems svarbiausias taisykles:
- Neskelbk asmeninės informacijos (telefono numerio, adreso, mokyklos pavadinimo);
- Priimk „draugais“ į soc. tinklų paskyras tik pažįstamus žmones – ne visi internete yra tuo, kuo dedasi;
- Jei kažkas internete kelia nerimą – kreipkis į tėvus ar mokytojus;
- Nepasitikėk viskuo, ką matai ar skaitai internete;
- Prisimink, kad tai, ką įkeli šiandien į internetą, gali likti amžinai.
Tėvai, pedagogai, globėjai – skirkime laiko pokalbiams apie saugų elgesį internete.
Būkime kartu saugūs – ir mokykloje, ir internete!“ – rašė Policijos virtualus patrulis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!