Policija prašo pagalbos – ieškoma iš namų išėjusi ir dingusi nepilnametė

Nepilnametė rugpjūčio 29 d. apie 08.00 val. išėjo iš savo namų, esančių Kauno r., Padauguvos k., ir iki šiol negrįžo.
Nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių, ilgų plaukų.
Asmenis, mačiusius ar žinančius Miglės M. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno r. PK el. paštu: [email protected] arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.
