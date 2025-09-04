Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija prašo pagalbos – ieškoma iš namų išėjusi ir dingusi nepilnametė

2025-09-04 14:06 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 14:06

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno rajono policijos komisariato pareigūnai vis dar ieško Miglės M. (gim. 2007 m.).

Policija prašo pagalbos – ieškoma iš namų išėjusi ir dingusi nepilnametė (tv3.lt koliažas)

0

Nepilnametė rugpjūčio 29 d. apie 08.00 val. išėjo iš savo namų, esančių Kauno r., Padauguvos k., ir iki šiol negrįžo.

Nepilnametės požymiai: apie 165 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių, ilgų plaukų.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Miglės M. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vertingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno r. PK el. paštu: [email protected] arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

