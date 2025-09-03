Biržų rajone girtas vairuotojas rėžėsi į kombainą

Apie 17 val.34 min. Biržų r. kelyje Paliūniškis-Vabalninkas, remontuojamame kelio ruože kur eismas reguliuojamas šviesoforu, neblaivus (1,09 prom.) VW Golf vairuotojas, degant draudžiamam šviesoforo signalui, važiavo prieš eismą ir atsitrenkė į priešpriešais važiavusi kombainą, praneša policija.
Eismo įvykio metu sužalotas VW Golf vairuotojas.
