Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Varėnoje ir Šilutėje – kruvini incidentai: peiliu sužaloti du vyrai

2025-09-05 07:31 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:31

Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Varėnoje ir Šilutėje peiliu sužaloti du vyrai, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
0

Skelbiama, kad ketvirtadienį apie 19.25 val. Varėnoje Geležinkelio gatvėje esančiame bute konflikto metu moteris peiliu sužalojo vyrą, gimusį 1971 metais.

Vyras paguldytas į ligoninę, neblaivi 1972 metais gimusi įtariamoji, kuriai nustatytos 2,84 prom., uždaryta į areštinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu apie 20 val. Šilutėje Laisvės alėjoje esančiame bute vyriškis peiliu sužalojo neblaivų 2000 metais gimusį vyrą, kuriam nustatytas 2,71 promilės girtumas.

Sužalotas vyras, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Įtariamasis, gimęs 1991 metais, yra ieškomas.

Dėl incidentų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų