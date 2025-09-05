Varėnoje ir Šilutėje – kruvini incidentai: peiliu sužaloti du vyrai

Skelbiama, kad ketvirtadienį apie 19.25 val. Varėnoje Geležinkelio gatvėje esančiame bute konflikto metu moteris peiliu sužalojo vyrą, gimusį 1971 metais.
Vyras paguldytas į ligoninę, neblaivi 1972 metais gimusi įtariamoji, kuriai nustatytos 2,84 prom., uždaryta į areštinę.
Tuo metu apie 20 val. Šilutėje Laisvės alėjoje esančiame bute vyriškis peiliu sužalojo neblaivų 2000 metais gimusį vyrą, kuriam nustatytas 2,71 promilės girtumas.
Sužalotas vyras, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis, gimęs 1991 metais, yra ieškomas.
Dėl incidentų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
