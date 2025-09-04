Vilniuje apvogta net 12 automobilių – dingo brangūs veidrodėliai

„Detalės brangių automobilių yra brangūs daiktai. Po tų vagysčių piktavaliai užsidirba pinigų ir dėl to masiškai juos vagia, veidrodėliai pakankamai brangus daiktas. Juos galima priduoti į servisus, parduoti internetu įvairiais kanalais“, – Eltai sakė dėl šių nusikaltimų ikiteisminį tyrimą atliekančio Vilniaus miesto 2-ojo komisariato vadovas Arvydas Sinis.
Jo teigimu, automobilių detalių vagysčių pasitaiko gana dažnai, dažniausiai jas vykdo jauni asmenys.
„Neretai atvažiuoja grupė asmenų arba keli asmenys ir per naktį įvykdo iškart kelias vagystes,” – sako komisariato viršininkas. Pareigūnai kaupia informaciją apie tokius nusikaltimus, jiems ne kartą yra pavykę nustatyti įtariamuosius bei surasti pavogtas detales.
„Žmonėms galiu patarti Kasko draudimą, tada nuostoliai padengiami“, – Eltai sakė ilgametę darbo patirtį turintis policijos pareigūnas.
Tačiau jei policininkus aplanko sėkmė, jiems gali būti sunku nustatyti tikruosius per kratas rastų daiktų savininkus.
A. Siniui antrina ir jo kolega iš kito teritorinio komisariato.
Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato vadovas Andrejus Jachimovičius sako, kad per kratas pareigūnams kartais pavyksta surasti pavogtas detales, tačiau tada sunku nustatyti tikruosius savininkus.
„Kyla problemų žmonėms atpažinti daiktus – čia jo ar ne jo? Jeigu BMW vienos markės, tai visi veidrodėliai beveik vienodi. Nebent galima graviruoti, pažymėti savo inicialais “, – svarstė pareigūnas.
Kaip skelbia Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, naktį į trečiadienį, apie 0 val. 58 min., Peteliškių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad apgadintas automobilis „Audi A4“. Nuostolis – apie 400 eurų.
Apie 1 val. pastebėta, kad pavogti automobilio „Tesla Y“ (pagamintas 2023 m.) šoninių veidrodėlių stikliukai ir apgadintas šoninio veidrodėlio korpusas. Savininkas patyrė apie 400 eurų.
Taip pat rasti nulaužti ir pavogti automobilio „Lexus NX300“ šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai ir jų korpusai. Nuostolis – 2 000 eurų.
Apie 1 val. taip pat pastebėta, kad pavogti automobilio „Lexus RX450h“ šoninių galinio vaizdo veidrodėlių stikliukai. Nuostolis – 400 eurų.
Be to, dingo automobilio „Tesla“ galinio vaizdo veidrodėliai, jų vertė – apie 300 eurų.
Taip pat dingo automobilio „Audi S3“ galinio vaizdo veidrodėliai, jų vertė – apie 1 000 eurų.
Tuo metu automobilio „VW GTI“ savininkas pasigedo galinio vaizdo veidrodėlių dangtelių bei vieno veidrodėlio stikliuko. Jis patyrė apie 1 000 eurų žalą.
Nuo automobilio „Kia“ dingo galinio vaizdo veidrodėliai su rėmais, nuostolis – apie 1 000 eurų.
Taip pat nuo automobilio „VW Tiguan“ dingo galinio vaizdo veidrodėliai, padarytas nuostolis siekia apie 1 500 eurų), automobilio BMW galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – apie 160 eurų).
Nukentėjusiųjų pareiškimų sostinės policija sulaukė ir ryte.
Apie 8 val. pastebėta, kad pavogti automobilio „Audi“ šoniniai vaizdo veidrodėliai su korpusais, nuostolis – 500 eurų.
Apie 9 val. 50 min. pastebėta, kad pavogti automobilio „Mini Cooper“šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, nuostolis – 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo ir vagysčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!