Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje apvogta net 12 automobilių – dingo brangūs veidrodėliai

2025-09-04 17:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 17:27

Vilniuje, Antakalnio rajone, įvykdytos masinės automobilių veidrodėlių vagystės – nuo ilgapirščių nukentėjo net 12 automobilių, stovėjusių Peteliškių gatvėje. Bendras mašinų savininkams padarytas nuostolis siekia 7,5 tūkst. eurų. 

Policija (nuotr. Elta)

Vilniuje, Antakalnio rajone, įvykdytos masinės automobilių veidrodėlių vagystės – nuo ilgapirščių nukentėjo net 12 automobilių, stovėjusių Peteliškių gatvėje. Bendras mašinų savininkams padarytas nuostolis siekia 7,5 tūkst. eurų. 

REKLAMA
0

„Detalės brangių automobilių yra brangūs daiktai. Po tų vagysčių piktavaliai užsidirba pinigų ir dėl to masiškai juos vagia, veidrodėliai pakankamai brangus daiktas. Juos galima priduoti į servisus, parduoti internetu įvairiais kanalais“, – Eltai sakė dėl šių nusikaltimų ikiteisminį tyrimą atliekančio Vilniaus miesto 2-ojo komisariato vadovas Arvydas Sinis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, automobilių detalių vagysčių pasitaiko gana dažnai, dažniausiai jas vykdo jauni asmenys. 

REKLAMA
REKLAMA

„Neretai atvažiuoja grupė asmenų arba keli asmenys ir per naktį įvykdo iškart kelias vagystes,” – sako komisariato viršininkas. Pareigūnai kaupia informaciją apie tokius nusikaltimus,  jiems ne kartą yra pavykę nustatyti įtariamuosius bei surasti pavogtas detales.

REKLAMA

„Žmonėms galiu patarti Kasko draudimą, tada nuostoliai padengiami“, – Eltai sakė ilgametę darbo patirtį turintis policijos pareigūnas. 

Tačiau jei policininkus aplanko sėkmė, jiems gali būti sunku nustatyti tikruosius per kratas rastų daiktų savininkus.

A. Siniui antrina ir jo kolega iš kito teritorinio komisariato.

Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato vadovas Andrejus Jachimovičius sako, kad per kratas pareigūnams kartais pavyksta surasti pavogtas detales, tačiau tada sunku nustatyti tikruosius savininkus.

REKLAMA
REKLAMA

„Kyla problemų žmonėms atpažinti daiktus – čia jo ar ne jo? Jeigu BMW vienos markės, tai visi veidrodėliai beveik vienodi. Nebent galima graviruoti, pažymėti savo inicialais “, – svarstė pareigūnas. 

Kaip skelbia Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, naktį į trečiadienį, apie 0 val. 58 min., Peteliškių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad apgadintas automobilis „Audi A4“. Nuostolis – apie 400 eurų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Apie 1 val. pastebėta, kad pavogti automobilio „Tesla Y“ (pagamintas 2023 m.) šoninių veidrodėlių stikliukai ir apgadintas šoninio veidrodėlio korpusas. Savininkas patyrė apie 400 eurų.

Taip pat rasti nulaužti ir pavogti automobilio „Lexus NX300“ šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai ir jų korpusai. Nuostolis – 2 000 eurų. 

REKLAMA

Apie 1 val. taip pat pastebėta, kad pavogti automobilio „Lexus RX450h“ šoninių galinio vaizdo veidrodėlių stikliukai. Nuostolis – 400 eurų.

Be to, dingo automobilio „Tesla“ galinio vaizdo veidrodėliai, jų vertė – apie 300 eurų.

Taip pat dingo automobilio „Audi S3“ galinio vaizdo veidrodėliai, jų vertė – apie 1 000 eurų.

Tuo metu automobilio „VW GTI“ savininkas pasigedo galinio vaizdo veidrodėlių dangtelių bei vieno veidrodėlio stikliuko. Jis patyrė apie 1 000 eurų žalą.

REKLAMA

Nuo automobilio „Kia“ dingo galinio vaizdo veidrodėliai su rėmais, nuostolis – apie 1 000 eurų.

Taip pat nuo automobilio „VW Tiguan“ dingo galinio vaizdo veidrodėliai, padarytas nuostolis siekia apie 1 500 eurų), automobilio BMW galinio vaizdo veidrodėliai (nuostolis – apie 160 eurų).

Nukentėjusiųjų pareiškimų sostinės policija sulaukė ir ryte.

Apie 8 val. pastebėta, kad pavogti automobilio „Audi“ šoniniai vaizdo veidrodėliai su korpusais, nuostolis – 500 eurų. 

Apie 9 val. 50 min. pastebėta, kad pavogti automobilio „Mini Cooper“šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai, nuostolis – 500 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo ir vagysčių. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija BNS Foto
Vilniuje girtas vyras sviedė peilį į policijos pareigūną (1)
Asociatyvi (BNS/nuotr. tv3.lt)
Vilniuje ir Anykščių rajone iš upių ištraukti du skenduoliai
Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje užpultas ir sumuštas vyras (1)
Policija (nuotr. 123rf.com)
Vilniuje sulaikytas vairuotojas, kuriam nustatytas 4,09 promilės girtumas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų