TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atsisveikinti su Alytaus kunigu suplūdo pilna bažnyčia: nesulaikė ašarų

2025-08-11 11:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-08-11 11:20

Turbūt ne vienas alytiškis puikiai žino kunigą Rytį Baltrušaitį, kuris savo pareigas ėjo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčioje. Šį sekmadienį vyko atsisveikinimas su septynerius metus čia tarnavusiu kunigu, kuris perkeliamas į kitą parapiją.

Atsisveikinimas su R. Baltrušaičiu (nuotr. stop kadras/AlytusPlius)

Turbūt ne vienas alytiškis puikiai žino kunigą Rytį Baltrušaitį, kuris savo pareigas ėjo Alytaus šv. Kazimiero bažnyčioje. Šį sekmadienį vyko atsisveikinimas su septynerius metus čia tarnavusiu kunigu, kuris perkeliamas į kitą parapiją.

3

Jautriai atsisveikindami su kunigu alytiškiai nesulaikė ašarų ir užplūdo bažnyčią su jūromis gėlių.

Alytiškiai atsisveikino su kunigu Ryčiu Baltrušaičiu

Atsisveikinimo akimirkomis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo naujienų portalas AlytusPlius.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atsisveikinimas su kun. R. Baltrušaičiu: jūra gėlių, ašarų, plojimų ir – netikėta viltis dėl sugrįžimo

Sekmadienį Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vyko ypatingos, jausmų kupinos Šv. Mišios – bendruomenė atsisveikino su septynerius metus čia tarnavusiu kunigu Ryčiu Baltrušaičiu.

„Ačiū, kad leidote man augti ir augote kartu. Jūs man – didžiausia dovana, nes buvote alkstantys Dievo. Čia buvo tikroji bažnyčia, be tuščių vaidmenų.

Visada kalbėjau tiesą – dėl to nebuvau visiems patogus. Šiandien už tai tenka sumokėti, bet tai ne Dievo valia, o kai kurių žmonių trumparegiškumas.

Palieku jus labai gerose rankose – būkite tokie pat aktyvūs ir atėjus kunigui Vytautui“, – jautriai kalbėjo kun. R. Baltrušaitis.

Atsisveikinimo žodžius tarė ir Šv. Benedikto gimnazijos direktorė Erika Poškevičienė. Tarp padėkų ir gražių prisiminimų ji užsiminė, kad tai – ne galutinis atsisveikinimas, o greičiau viltis... sulaukti kunigo sugrįžtant. Apkabinusi kleboną, ji nesulaikė ašarų“, – rašoma AlytusPlius.lt įraše.

Taip pat naujienų portalas AlytusPlius.lt pasidalijo vaizdo medžiaga iš atsisveikinimo su kunigu R. Baltrušaičiu. Visą Dainos Baranauskaitės ir Nedos Eleonoros Čiginskaitės videoreportažą galite žiūrėti žemiau:

