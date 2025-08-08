Itin skaudi netektis: užgeso 47-erių Lietuvos mokytojos gyvybė

Vos prieš du mėnesius ją užklupo klastinga liga, su kuria kova buvo trumpa, bet kupina vilties ir maldos. Liepos 11-ąją Vaidai sukako 47 metai.
Visi gedi mylimos bendruomenės narės
„Liūdime labai. Nuoširdžiai užjaučiame ir malda apkabiname Vaidos vyrą, sūnus, tėvus, sesę, artimuosius, mokinius, kolegas, draugus ir visus, su kuriais Vaida dalijosi gyvenimu. Ypatingą guodžiantį apkabinimą siunčiame mūsų parapijos choreliui, kuris jautriai išgyveno kiekvieną Vaidos ligos akimirką ir ypač skausmingai pasitiko šią žinią“, – rašoma Šv. Kazimiero parapijos žinutėje.
Kaip naujienų portalui AlytusPlius.lt sakė bažnyčios choro „Aušros vaikai“ vadovė Rimutė Vaickelionytė, netekome išskirtinai talentingo žmogaus.
„Vaida buvo nuoširdi, profesionali muzikė. Ji kalbėdavo nedaug, bet prasmingai. Visada išliko rami, net ir sudėtingose situacijose. Buvo kupina idėjų, turėjo puikų humoro jausmą. Paskutinis jos miuziklas „Mėlyna sraigė“ – tikras kūrybos perlas. Ką besakyčiau – viskas skambės per menkai. Ji buvo dovana mums – bendruomenei, savo šeimai ir visiems, kuriuos palietė savo muzika bei širdimi“, – kalbėjo R. Vaickelionytė.
Dar gegužę abi su Vaida planavo dalyvauti tradicinėje stovykloje „Muzika su vasara“, turėjusioje vykti rugpjūčio pabaigoje.
„Deja, Vaida ten jau nebenuvažiuos… Bažnyčios bendruomenėje mes esame tarsi šeima – keliaujame, plaukiame baidarėmis, meldžiamės, palaikome vieni kitus, švenčiame gimtadienius. Vaidos labai trūks“, – sakė choro vadovė.
Ji taip pat prisiminė prasmingą akimirką, kai sekmadienį Vaidą aplankė kunigas Rytis Baltrušaitis.
„Mūsų kunigas teikia daug vilties ir stiprybės. Vaida labai vertino tą susitikimą – tai jai buvo vilties dovana“, – pridūrė R. Vaickelionytė.
Anot jos, Vaidos gyvenimas buvo nepaprastai šviesus. Ji paliko neišdildomą pėdsaką savo šeimoje, mokykloje, parapijoje ir visame Alytaus muzikiniame gyvenime. Jos šiluma, kūrybiškumas ir nuoširdumas išliks atmintyje dar ilgai.
Su Vaida Jarusevičiene bus galima atsisveikinti:
– Rugpjūčio 8 d. nuo 9.00 val. – atsisveikinimo namuose „Skausmo užuovėja“, I salėje.
– Tą pačią dieną 18.00 val. – šv. Mišios Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Po jų choras „Aušros vaikai“ giedos giesmes ir kalbės Rožinio maldą.
– Rugpjūčio 9 d. 12.15 val. – išlydėjimas į paskutinę žemišką kelionę.
– Laidotuvės vyks I Alytaus kapinėse (Klevų gatvėje).
