Lietuvos sportininkai pasaulio jaunių šuolių ant batuto čempionate – per žingsnį nuo finalo

Sėkmingai čempionate pasirodė Lietuvos atstovai Denis Barkov ir Aleksej Svitko. Jaunių sinchroninių šuolių rungtyje jie užėmė 9-ąją vietą iš 21 poros ir tapo pirmaisiais atsarginiais finalo dalyviais. Iki finalinio aštuoneto Lietuvos atstovus skyrė vos 0.71 balo.
Individualiose rungtyse taip pat nestigo lietuvių pasirodymų. Jaunimo grupėje Aleksandr Taškin tarp 91 dalyvio užėmė 64-ąją vietą. Jaunių grupėje A. Svitko finišavo 46-as, o D. Barkov – 51-as. Jaunučių grupėje Jeremej Charitonov iškovojo 35-ąją vietą.
Lietuvai šiame čempionate atstovavo Visagino sporto ir rekreacijos centro sportininkai, kuriuos treniruoja treneriai Viktoras Švarakas ir Aleksandras Barkovas.
