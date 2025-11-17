 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos sportininkai pasaulio jaunių šuolių ant batuto čempionate – per žingsnį nuo finalo

2025-11-17 16:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 16:02

Lapkričio 13–16 dienomis Pamplonoje (Ispanija) vyko 2-asis FIG šuolių ant batuto jaunimo pasaulio čempionatas ir 31-asis FIG pasaulio amžiaus grupių čempionatas.

Lietuvos gimnastikos federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lapkričio 13–16 dienomis Pamplonoje (Ispanija) vyko 2-asis FIG šuolių ant batuto jaunimo pasaulio čempionatas ir 31-asis FIG pasaulio amžiaus grupių čempionatas.

REKLAMA
0

Sėkmingai čempionate pasirodė Lietuvos atstovai Denis Barkov ir Aleksej Svitko. Jaunių sinchroninių šuolių rungtyje jie užėmė 9-ąją vietą iš 21 poros ir tapo pirmaisiais atsarginiais finalo dalyviais. Iki finalinio aštuoneto Lietuvos atstovus skyrė vos 0.71 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Individualiose rungtyse taip pat nestigo lietuvių pasirodymų. Jaunimo grupėje Aleksandr Taškin tarp 91 dalyvio užėmė 64-ąją vietą. Jaunių grupėje A. Svitko finišavo 46-as, o D. Barkov – 51-as. Jaunučių grupėje Jeremej Charitonov iškovojo 35-ąją vietą.

Lietuvai šiame čempionate atstovavo Visagino sporto ir rekreacijos centro sportininkai, kuriuos treniruoja treneriai Viktoras Švarakas ir Aleksandras Barkovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų