Praūžė intensyvus varžybų savaitgalis Lietuvos fechtuotojams

Lietuvos jaunių merginų špagos pirmojo sezono etapo nugalėtoja tapo Beatričė Žilionytė. Visas kovas pogrupyje laimėjusi talentinga sportininkė sėkmingai įveikė ir atkrintamąsias bei pasipuošė aukso medaliu. Sidabrą laimėjo Liepa Kaminskaitė, pogrupių etape patyrusi vieną pralaimėjimą, tačiau vėliau užtikrintai kovojusi iki pat finalo. Bronzos medaliai atiteko iš 4-os reitingo vietos startavusiai Evitai Puidokaitei ir iš 10-os pozicijos pradėjusiai Sofijai Sosnai.
Jaunių vaikinų špagos aukso medalį iškovojo Armandas Butkevičius, pogrupyje pralaimėjęs vieną kovą, o į finalą patekęs po dramatiškos kovos rezultatu 14:13. Finale jis 15:7 įveikė varžovą. Sidabrą pelnė Laurynas Laucius, iki finalo fechtavęsis be klaidų. Bronzos medaliai atiteko Ivanui Lozenko ir Adomui Jatkevičiui.
Jaunimo merginų grupės nugalėtoja tapo Patricija Vitonė. Pogrupyje vieną kartą suklupusi, atkrintamosiose ji užtikrintai žengė iki aukso medalio.
Sidabrą iškovojo Milda Stojanaitė, pogrupyje patyrusi vieną pralaimėjimą ir sėkmingai kovojusi iki finalo. Bronzos medaliais pasipuošė iš 11-os reitingo vietos startavusi Justė Tamošuitytė ir iš 17-os pozicijos atkrintamąsias varžybas pradėjusi Nika Maksimova.
Jaunimo vaikinų špagos nugalėtoju tapo Rytis Rauktys. Vienas pralaimėjimas pogrupyje nesutrukdė jam iškovoti aukso medalio. Sidabrą pelnė Armandas Butkevičius, triumfavęs jaunių grupėje. Bronzos medaliai atiteko Mantui Kriaučiūnui ir Kajui Gasčiauskui.
Budapešte (Vengrija) vykusiame EFC rapyros jaunių etape Dominikas Juras užėmė 19-ą vietą tarp 298 sportininkų. D. Juras pogrupyje laimėjo visas kovas, praleido pirmą atkrintamųjų ratą, 15:14 įveikė vokietį M. Ahlversą, 15:9 nugalėjo lenką S. Gluszaką, o kovoje dėl patekimo į TOP16 per plauką 14:15 nusileido italui N. Rossi.
Varšuvoje vykusiame Lenkijos špagos taurės etape dalyvavo keturi Lietuvos fechtuotojai. Olivija Mašalo pogrupyje įveikė tris varžoves, atkrintamosiose 15:6 nugalėjo lenkę Z. Soltyk, tačiau 9:15 pralaimėjo E. Korkus ir galutinėje įskaitoje užėmė 53 vietą iš 108 dalyvių.
Vyrų grupėje Arnas Salokas pateko tarp 16 geriausiųjų ir užėmė 11-ą vietą iš 122 sportininkų. Pogrupyje laimėjęs 5 kovas iš 6, jis praleido pirmą ratą, po to 15:6 nugalėjo lenką A. Klaputą, 15:11 įveikė H. Klughardtą, o kovoje dėl vietos ketvirtfinalyje 8:15 nusileido K. Szynalui. Mindaugas Tamošiūnas pogrupyje įveikė tris varžovus, 15:12 palaužė lenką I. Celejų, tačiau 9:12 pralaimėjo R. Kusmierzui ir užėmė 54-ą vietą. Makaras Lozenko pogrupyje laimėjo dvi kovas ir pirmojoje atkrintamųjų dvikovoje 13:15 nusileido K. Szynalui, galutinėje įskaitoje užimdamas 71 vietą.
Veteranų pasaulio čempionate Bahreine lietuvės startavo trijose amžiaus kategorijose. Vet-50 grupėje Asta Igarienė užėmė 23 vietą tarp 60 dalyvių – pogrupyje laimėjusi tris kovas, atkrintamosiose 10:3 nugalėjo japonę Y. Tomi, bet 4:10 pralaimėjo italų 8-o reitingo sportininkei A. Avancini. Vet-60 kategorijoje Audronė Fitkevičienė pogrupyje laimėjo dvi kovas, o atkrintamosiose dramatiškai 9:10 nusileido kanadietei C. Sirbu ir užėmė 33 vietą iš 41 dalyvės. Vet-40 grupėje Živilė Žilionė pogrupyje iškovojo tris pergales, 10:5 įveikė Honkongo sportininkę H. Leung, tačiau 4:10 pralaimėjo britų sportininkei L. Bottoms ir užėmė 24 vietą iš 52 dalyvių.
Jau šį šeštadienį Kaune pajėgiausi Lietuvos fechtuotojai kausis I-ajame sezono suaugusiųjų etape „Subačiaus taurė 2025“.
