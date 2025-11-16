„The League“ Taline: Mindaugas Narauskas iškrito ketvirtfinalyje, Vakaris Didika tapo Baltijos muaythai čempionu

Visgi UTMA organizacijos čempionui M. Narauskui nepavyko ilgiau išsilaikyti turnyre ir jis jau ketvirtfinalyje nusileido estui Ruslanui Mitjajevui.
20 tūkst. eurų laimėjo Lenkijos kovotojas Bartoszas Guzas, kuris finale ir nugalėjo M. Narausko skriaudiką R. Mitjajevą.
Paskutinį kartą M. Narauskas kovojo 2024 m. lapkričio 3-ią dieną, kai „UTMA 10“ turnyre kovą su Raimondu Avlasevičiumi baigė lygiosiomis.
Šiame turnyre taip pat įvyko kova dėl WBC muaythai Baltijos čempiono diržo, kurioje 20-metis Vakaris Didika nugalėjo estą Henrys Rohtlą.
V. Didika UTMA turnyre paskutinį kartą pasirodė šių metų balandį, kai svorio kategorijos iki 69 kg kikbokso kovoje teisėjų sprendimu pralaimėjo latviui Aleksandrui Čerkesovui. Prieš tai jis turėjo muaythai kovą su Arnestu Naujoku, kuri pasibaigė lygiosiomis.
