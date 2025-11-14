 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Prieš „MMA Bushido'99 FC“ turnyrą Vilniuje – kovotojų akistatos ir pažadai

2025-11-14 09:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 09:01

Ketvirtadienį „TwinsBet“ arenoje akis į akį „King of „Kings“ organizacijos „MMA Bushido'99 FC“ turnyro dalyviai iš Lietuvos ir užsienio.

„MMA Bushido'99 FC“ turnyro dalyvių akistatos | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį „TwinsBet“ arenoje akis į akį „King of „Kings“ organizacijos „MMA Bushido'99 FC“ turnyro dalyviai iš Lietuvos ir užsienio.

REKLAMA
0

Po penkerių metų pertraukos į narvą sugrįžta Laurynas Sriubiškis – jo laukia kova su varžovu iš Norvegijos Olve Aminu O–tetunu.

„Jaučiuosi labai gerai, svoris padarytas. Tai, kad rytoj kovosiu narve man jokios įtakos nedarys, esu keletą kartų ten kovojęs. Tikiuosi rytoj būsiu geriausios savo formos ir parodysiu gerą kovą“, – sakė L. Sriubiškis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš esu vikingas. Čia atvykau kovoti, o ne kalbėti“, – atsakė lietuvio varžovas.

Seniai narve matytas Vitoldas Jagėlo stos į kovą su klaipėdiečiu Mindaugu Bartkumi.

„Esu jaunas kovotojas, visiškai neturiu ko prarasti, todėl nejaučiu jokio spaudimo. Tikslas pargriauti priešininką ir laimėti“, – teigė M. Bartkus.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Kęstutis Kavaliauskas prieš marokietį Akramą Belmekki sieks iškovoti galimybę ateityje kovoti dėl KOK čempiono diržo. Visgi pats kovotojas teigė, kad „jokio spaudimo nejaučiu, žinau, kad laimėsiu.“

REKLAMA

Pagrindinės kovos

Vitold Jagėlo (Lietuva) – Mindaugas Bartkus (Lietuva)

Olve Amin O–tetun (Norvegija) – Laurynas Sriubiškis (Lietuva)

Akram Belmekki (Marokas) – Kęstutis Kavaliauskas (Lietuva)

Rodrigo Mineiro (Brazilija) – Tadd Ilgas (Lietuva)

Samuelis Šorochovas (Lietuva) – Kristupas Jančiauskas (Lietuva)

Karolis Dorofejevas (Lietuva) – Aivaras Papečkys (Lietuva)

Benas Šorochovas (Lietuva) – Erik Raškov (Lietuva)

Vaidas Jagėlavičius (Lietuva) – Emilis Panceris (Lietuva)

Valts Volkolako– (Latvia) – Adomas Razma (Lietuva)

Tonny Blaise Njapu Ngemo (Kamerūnas) – Gediminas Makauskas (Lietuva)

Preliminarios kovos

Martins Iekla– (Lietuva) – Darius Jakubynas (Lietuva)

Dominykas Maluška (Lietuva) – Jan Paknys (Lietuva)

Ugnė Jankauskaitė (Lietuva) – Liepa Daugirdaitė (Lietuva)

Nojus Jagėlavičius (Lietuva) – Daigar Kosporovič (Lietuva)

Justinas Lavrušinas (Lietuva) – Arnoldas Bistrickas (Lietuva)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų