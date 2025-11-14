Prieš „MMA Bushido'99 FC“ turnyrą Vilniuje – kovotojų akistatos ir pažadai

Po penkerių metų pertraukos į narvą sugrįžta Laurynas Sriubiškis – jo laukia kova su varžovu iš Norvegijos Olve Aminu O–tetunu.
„Jaučiuosi labai gerai, svoris padarytas. Tai, kad rytoj kovosiu narve man jokios įtakos nedarys, esu keletą kartų ten kovojęs. Tikiuosi rytoj būsiu geriausios savo formos ir parodysiu gerą kovą“, – sakė L. Sriubiškis.
„Aš esu vikingas. Čia atvykau kovoti, o ne kalbėti“, – atsakė lietuvio varžovas.
Seniai narve matytas Vitoldas Jagėlo stos į kovą su klaipėdiečiu Mindaugu Bartkumi.
„Esu jaunas kovotojas, visiškai neturiu ko prarasti, todėl nejaučiu jokio spaudimo. Tikslas pargriauti priešininką ir laimėti“, – teigė M. Bartkus.
Tuo tarpu Kęstutis Kavaliauskas prieš marokietį Akramą Belmekki sieks iškovoti galimybę ateityje kovoti dėl KOK čempiono diržo. Visgi pats kovotojas teigė, kad „jokio spaudimo nejaučiu, žinau, kad laimėsiu.“
Pagrindinės kovos
Vitold Jagėlo (Lietuva) – Mindaugas Bartkus (Lietuva)
Olve Amin O–tetun (Norvegija) – Laurynas Sriubiškis (Lietuva)
Akram Belmekki (Marokas) – Kęstutis Kavaliauskas (Lietuva)
Rodrigo Mineiro (Brazilija) – Tadd Ilgas (Lietuva)
Samuelis Šorochovas (Lietuva) – Kristupas Jančiauskas (Lietuva)
Karolis Dorofejevas (Lietuva) – Aivaras Papečkys (Lietuva)
Benas Šorochovas (Lietuva) – Erik Raškov (Lietuva)
Vaidas Jagėlavičius (Lietuva) – Emilis Panceris (Lietuva)
Valts Volkolako– (Latvia) – Adomas Razma (Lietuva)
Tonny Blaise Njapu Ngemo (Kamerūnas) – Gediminas Makauskas (Lietuva)
Preliminarios kovos
Martins Iekla– (Lietuva) – Darius Jakubynas (Lietuva)
Dominykas Maluška (Lietuva) – Jan Paknys (Lietuva)
Ugnė Jankauskaitė (Lietuva) – Liepa Daugirdaitė (Lietuva)
Nojus Jagėlavičius (Lietuva) – Daigar Kosporovič (Lietuva)
Justinas Lavrušinas (Lietuva) – Arnoldas Bistrickas (Lietuva)
