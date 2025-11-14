 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Italijos rinktinės treneris Gennaro Gattuso sukritikavo pasaulio čempionato atrankos sistemą ir pasisakė apie įžeidžiančius sirgalių šūksnius

2025-11-14 08:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 08:51

Italijos rinktinė pasaulio čempionato atrankoje 2:0 nugalėjo Moldovą, iškovojo šeštą pergalę iš septynių galimų, tačiau vis tiek turės žaisti papildomą atrankos turnyrą, jog užsitikrintų kelialapį į Pasaulio taurę.

Gennaro Gattuso | Scanpix nuotr.

Italijos rinktinės stratgeas Gennaro Gattuso apgynė komandos pasirodymą po sunkios, bet pelnytos pergalės ir pareiškė, kad „negali priimti“ įžeidžiančių sirgalių skanduočių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Norvegija anksčiau 4:1 įveikė Estiją, taip užsitikrindama pirmąją vietą I grupėje ir nepalikdami italams šansų juos pavyti.

Visgi Italija dominavo pagal kamuolio kontrolę ir sukurtas progas, nors ilgą laiką trūko ryžtingumo. Žaidimas atgijo tik po keitimų žaidimas – 88-ąją minutę įvartį galva pelnė Gianluca Mancini, o jau per pridėtą laiką rezultatą padvigubino Francesco Pio Esposito.

„Ką reiškia, kad tai nebuvo geriausias Italijos pasirodymas? Mačiau, kaip vaikinai dominavo aikštėje, Moldova neturėjo nė vieno smūgio į vartų plotą, – „RAI Sport“ kanalui, paklaustas apie rungtynes, sakė G. Gattuso. – Jei tikėjotės rezultato 11:1, kaip Moldova pralaimėjo Norvegijai, tai jau ne mano problema. Lengvų rungtynių nebūna.“

Nors stadione buvo nedaug žiūrovų, dalis jų pabaigoje, kai rezultatas dar buvo lygus, išreiškė nepasitenkinimą.

„Man skaudu dėl to, ką šiandien girdėjau iš tribūnų – skanduotės, raginančios mus eiti dirbti. Būtent tokiu metu turime likti vieningi. Komanda daro tai, ką turi daryti. Aš nepriimu to, kai išvykoje vos keli šimtai sirgalių įžeidinėja žaidėjus“, – kalbėjo treneris.

Tai pirmas kartas istorijoje, kai Italijos rinktinė laimi šešerias rungtynes pasaulio čempionato atrankos grupėje, tačiau to nepakaka – Norvegija iškovojo visas septynias pergales ir turi įvarčių santykį +29, kai Italijos yra +12. Kalbėdamas apie tai, Italijos rinktinės strategas negailėjo kritikos sistemai.

„Tai ne manęs reikia klausti, o tų, kurie sudarinėja taisykles ir grupes. 1994-aisiais pasaulio čempionate buvo dvi Afrikos komandos, dabar jų turi būti daug daugiau, turnyras vis plečiasi, – atsakė G. Gattuso. – Mano laikais į čempionatą patekdavo grupių nugalėtojai ir geriausios antrąsias vietas užėmusios komandos. Mes turime 18 taškų, laimėjome šešerias rungtynes ir vis tiek turime žaisti dar dvejas, kad patektume. Tai atrodo neteisinga.“

Sekmadienį Italija žais su Norvegija „San Siro“ stadione. Net laimėjusi, ji taškais pasivytų norvegus, tačiau praktiškai neįmanoma panaikinti didžiulio įvarčių skirtumo.

Pasaulio čempionato atkrintamosios prasidės 2026 m. kovo mėnesį.

