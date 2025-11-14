 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Žilinsko tritaškiai padėjo Memfio komandai pasiekti pergalę G lygoje

2025-11-14 08:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 08:48

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje Pauliaus Žilinsko atstovaujama Memfio „Hustle“ (3/1) ekipa 122:119 (32:26, 24:32, 29:31, 37:30) palaužė Oklahomos „Blue“ (1/2) krepšininkus.

P.Žilinskas pataikė tris tritaškius

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje Pauliaus Žilinsko atstovaujama Memfio „Hustle“ (3/1) ekipa 122:119 (32:26, 24:32, 29:31, 37:30) palaužė Oklahomos „Blue“ (1/2) krepšininkus.

REKLAMA
0

Pergalę Memfio komandai paskutinėmis mačo sėkundėmis pataikytas Tylerio Burtono tolimas metimas.

P.Žilinskas aikštėje praleido 21 minutę, pelnė 9 taškus (3/6 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles.

Nugalėtojams Charlie Brownas įmetė 32 taškus (11/18 metimai), T.Burtonas surinko 21 (9 atk. kam.), Nate’as Hintonas – 20.

Pralaimėjusiems Anthony Pritchardas pelnė 19 taškų (10 rez. per.), Brooksas Barnhizeris pridėjo 18 (9 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų