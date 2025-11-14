Žilinsko tritaškiai padėjo Memfio komandai pasiekti pergalę G lygoje

Pergalę Memfio komandai paskutinėmis mačo sėkundėmis pataikytas Tylerio Burtono tolimas metimas.
TYLER BURTON FOR THE WIN‼️‼️🚨— NBA G League (@nbagleague) November 14, 2025
He scored 21 PTS and hit the game-winning three-pointer at the buzzer to give the @MemphisHustle a wild 122-119 victory over OKC. pic.twitter.com/iXY1r9z2Kx
P.Žilinskas aikštėje praleido 21 minutę, pelnė 9 taškus (3/6 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles.
Nugalėtojams Charlie Brownas įmetė 32 taškus (11/18 metimai), T.Burtonas surinko 21 (9 atk. kam.), Nate’as Hintonas – 20.
Pralaimėjusiems Anthony Pritchardas pelnė 19 taškų (10 rez. per.), Brooksas Barnhizeris pridėjo 18 (9 atk. kam.).
