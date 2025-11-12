Adomaičio treniruojama „Alvark“ dramatiškai laimėjo prieš vienus lyderių

Lietuvio treniruojami Tokijo „Alvark“ (10/6) namie 67:65 (17:15, 12:20, 14:18, 24:12) įveikė Uconomijos „Brex“ (12/4).
Pergalingus taškus likus žaisti keturias sekundes pelnė Sebastianas Saizas. Ispanas pasižymėjo iš po krepšio, o varžovai per minutės pertraukėlę parengė D.J.Newbillo metimą, tačiau amerikietis nepataikė iš toli.
残り8.0秒、同点。
チームを救ったのはアルバルクの大黒柱・セバス🔥
残り8.0秒、同点。

チームを救ったのはアルバルクの大黒柱・セバス🔥

宇都宮ブレックスを破り、再び連勝を重ねる！@sebassaiz#アルバルク東京 #GRITUP#Bリーグhttps://t.co/ebQ3GwwIHE pic.twitter.com/Mm8WEVV63J

— アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 (@ALVARK_TOKYO) November 12, 2025
Po 14 taškų nugalėtojams surinko Shuto Ando (2/6 tritaškių, 4 klaidos) ir Marcusas Fosteris (4 rez. perd., 3/5 tritaškių), po 12 – Hiromu Nakamura ir S.Saizas (5 atk. kam.). 6 taškus pridėjęs Ryanas Rossiteris atkovojo net 19 kamuolių ir išdalino 5 rezultatyvius perdavimus.
Svečiams 21 tašką pelnė D.J.Newbillas (4/10 tritaškių), po 10 – Kaisei Hoshikawa ir Isaacas Fotu (6 atk. kam.).
Uconomijos ekipa D.Adomaičio auklėtinius sutiko jau trečią kartą šį sezoną ir buvo laimėjusi abu ankstesnius susitikimus (81:56 bei 66:64).
„Alvark“ Rytų konferencijoje dalinasi ketvirtąją vietą, „Brex“ – antrąją.
Tokijo klubas lieka namuose, kur savaitgalį sužais du mačus su Nagojos „Diamond Dolphins“ (14/2).
