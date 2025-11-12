Krivas NCAA žibėjo gynyboje, o Murauskas – puolime

M.Krivas per 17 minučių pasižymėjo 12 taškų (5/7 dvit., 2/2 baud.), 7 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, 4 blokais ir klaida.
Po dar vienos pergalės M.Krivo vyr. treneris Tommy Lloydas išskyrė šiauliečio tobulėjimą gynyboje ir pagerėjusį lanko saugojimą.
Sėkmingai pasirodė ir Paulius Murauskas, o jo ginama „Saint Mary's Gaels“ (3/0) savo aikštėje 90:60 sutriuškino Ohajo „Bobcats“ (1/2).
P.Murauskas per aikštėje praleistas 27 minutes pasižymėjo 14 taškų (3/5 dvit., 0/2 trit., 8/9 baud.), 4 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais ir klaida.
Nuo suolo kilęs pirmametis Mantas Juzėnas žaidė 6 minutes, o per jas prametė dvitaškį, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.
Tuo metu kitas pirmametis Aleksas Bieliauskas su Viskonsino „Badgers“ (3/0) namie 86:55 sutriuškino „Ball State Cardinals“ (2/1).
Ne nuo pradžių mačą pradėjęs A.Bieliauskas per 17 minučių surinko 6 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit.), 8 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 2 blokus.
