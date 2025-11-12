 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Krivas NCAA žibėjo gynyboje, o Murauskas – puolime

2025-11-12 09:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 09:38

Motiejus Krivas Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) dalijo blokus, o jo atstovaujama Arizonos „Wildcats“ (3/0) namie 84:49 nepasigailėjo Šiaurės Arizonos „Lumberjacks“ (1/2).

M.Krivas buvo naudingas ir puolime, ir gynyboje (Scanpix nuotr.)

Motiejus Krivas Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) dalijo blokus, o jo atstovaujama Arizonos „Wildcats“ (3/0) namie 84:49 nepasigailėjo Šiaurės Arizonos „Lumberjacks“ (1/2).

REKLAMA
0

M.Krivas per 17 minučių pasižymėjo 12 taškų (5/7 dvit., 2/2 baud.), 7 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, 4 blokais ir klaida.

Po dar vienos pergalės M.Krivo vyr. treneris Tommy Lloydas išskyrė šiauliečio tobulėjimą gynyboje ir pagerėjusį lanko saugojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sėkmingai pasirodė ir Paulius Murauskas, o jo ginama „Saint Mary's Gaels“ (3/0) savo aikštėje 90:60 sutriuškino Ohajo „Bobcats“ (1/2).

REKLAMA
REKLAMA

P.Murauskas per aikštėje praleistas 27 minutes pasižymėjo 14 taškų (3/5 dvit., 0/2 trit., 8/9 baud.), 4 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais ir klaida.

REKLAMA

Nuo suolo kilęs pirmametis Mantas Juzėnas žaidė 6 minutes, o per jas prametė dvitaškį, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.

Tuo metu kitas pirmametis Aleksas Bieliauskas su Viskonsino „Badgers“ (3/0) namie 86:55 sutriuškino „Ball State Cardinals“ (2/1).

Ne nuo pradžių mačą pradėjęs A.Bieliauskas per 17 minučių surinko 6 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit.), 8 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą ir 2 blokus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų