Paulius Žilinskas apsiribojo 6 taškais G lygoje

Išvykoje žaidęs Tenesio valstijos klubas 105:118 (24:32, 33:31, 28:27, 20:28) nusileido Teksaso „Legends“ (1/2).
P.Žilinskas pelnė 6 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 3 kamuolius ir sykį prasižengė.
Lietuvio komandoje išsisykrė 29 taškus pelnęs Nate'as Hintonas ir 26 pridėjęs Tyleris Burtonas. Nugalėtojams 29 taškus įmetė Dalano Bantonas, 26 – Ryanas Nembhardas.
Mačo epizodai:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!