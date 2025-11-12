 
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Paulius Žilinskas apsiribojo 6 taškais G lygoje

2025-11-12 09:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 09:08

20 taškų pasirodymu G lygoje prisistatęs Paulius Žilinskas šiąnakt buvo kuklesnis, o jo atstovaujama Memfio „Hustle“ (2/1) patyrė pirmą nesėkmę.

P.Žilinskas pelnė 6 taškus

20 taškų pasirodymu G lygoje prisistatęs Paulius Žilinskas šiąnakt buvo kuklesnis, o jo atstovaujama Memfio „Hustle“ (2/1) patyrė pirmą nesėkmę.

0

Išvykoje žaidęs Tenesio valstijos klubas 105:118 (24:32, 33:31, 28:27, 20:28) nusileido Teksaso „Legends“ (1/2).

P.Žilinskas pelnė 6 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 3 kamuolius ir sykį prasižengė.

Lietuvio komandoje išsisykrė 29 taškus pelnęs Nate'as Hintonas ir 26 pridėjęs Tyleris Burtonas. Nugalėtojams 29 taškus įmetė Dalano Bantonas, 26 – Ryanas Nembhardas.

Mačo epizodai:

