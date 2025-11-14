Jasikevičius gyrė vietinio žaidėjo indėlį: statistika to neatspindi

Po Miunchene vykusių rungtynių strategas iš Lietuvos išskyrė vieną iš savo komandos žaidėjų.
„Svarbiausia buvo mūsų gynybinė dvasia ir noras. Buvo momentų, ypač pirmoje pusėje, kai negalėjome išsiaiškinti, kaip įveikti „Hapoel“ gynybą, bet likome rungtynėse dėka savo gynybos.
Noriu paminėti vieną savo komandos žaidėją – Onuralpą Bitimą. Statistika galbūt neatspindi to, ką jis padarė, bet Onuralpas žaidė fantastiškai. Jo indėlis ir pastangos visose situacijose buvo neįtikėtinos“, – kalbėjo lietuvis.
Tai buvo jau trečioji Eurolygos čempionų pergalė iš eilės.
