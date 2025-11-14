 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Jasikevičius gyrė vietinio žaidėjo indėlį: statistika to neatspindi

2025-11-14 08:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 08:35

Itin klampiose ir nervingose Eurolygos rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa 74:68 palaužė Tel Avivo „Hapoel“ krepšininku.

Š.Jasikevičius išskyrė vieno žaidėjo pastangas (Scanpix nuotr.)

Itin klampiose ir nervingose Eurolygos rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče" ekipa 74:68 palaužė Tel Avivo „Hapoel" krepšininku.

0

Po Miunchene vykusių rungtynių strategas iš Lietuvos išskyrė vieną iš savo komandos žaidėjų.

„Svarbiausia buvo mūsų gynybinė dvasia ir noras. Buvo momentų, ypač pirmoje pusėje, kai negalėjome išsiaiškinti, kaip įveikti „Hapoel“ gynybą, bet likome rungtynėse dėka savo gynybos.

Noriu paminėti vieną savo komandos žaidėją – Onuralpą Bitimą. Statistika galbūt neatspindi to, ką jis padarė, bet Onuralpas žaidė fantastiškai. Jo indėlis ir pastangos visose situacijose buvo neįtikėtinos“, – kalbėjo lietuvis.

Tai buvo jau trečioji Eurolygos čempionų pergalė iš eilės.

