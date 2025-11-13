 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Vokietaitis sužibėjo NCAA mače

2025-11-13 12:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 12:11

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) pastarąjį vakarą žaidė nemažai lietuvių.

M.Vokietaitis pelnė 19 taškų (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) pastarąjį vakarą žaidė nemažai lietuvių.

0

Išsiskyrė Matas Vokietaitis, kurio atstovaujama Teksaso universiteto „Longhorns“ (2/1) nugalėjo 93:58 (43:24, 50:34) Naujojo Džersio „Fairleigh Dickinson Knight“ (0/2) ekipą.

Lietuvis per 19 minučių rinko 19 taškų (8/8 dvit., 3/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius, blokavo metimą ir prasižengė 3 kartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pietų Dakoros „Coyotes“ (1/2) su Vincu Buzeliu 89:74 (44:32, 45:42) namie įveikė Šiaurinės Indianos „Screaming Eagles“ (0/2).

Mato Buzelio brolis per 23 žaidimo minutes pelnė 9 taškus (3/4 dvit., 3/5 baud.), sugriebė 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo 2 metimus, pažeidė taisykles 4 sykius ir suklydo – 5.

Kajus Kublickas ir Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (1/1) namie 69:66 (25:30, 44:36) nugalėįo „Long Beach State 49ers“ (0/2) jaunimą.

Jis per 31 minutę pelnė 6 taškus (1/2 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus pažeidė taisykles ir 5 sykius klydo.

Dviženklį rezultatyvumą fiksavo Augustinas Kiudulas, o Kolorado valstijos „Rams“ (3/0) namie 93:79 (47:37, 46:42) nugalėjo Kalifornijos valstybinio universiteto „Mustangs“ (2/1).

Lietuvis per 19 minučių įmetė 11 taškų, atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 perdavimus, perėmė kamuolį, kartą klydo, 4 – prasižengė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

