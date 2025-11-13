 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: šansų neturėjęs „Žalgiris“ ir širdį verianti Evanso trauma

2025-11-13 12:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 12:18

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

Penktas kėlinys (Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Laidoje kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimą Pirėjuje, Keenano Evanso traumą, Panevėžio „Lietkabelio“ nesėkmę, Klaipėdos „Neptūno“ problemas ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pirmojo rato aktualijas.

00:00 – G.Navikausko mintys

06:35 – širdį verianti K.Evanso trauma

13:05 – šansų neturėjęs „Žalgiris“

25:10 – laukiantis „Dubai“ iššūkis

30:05 – I.Kokoškovo kėdė braška

36:25 – sutriuškintas „Lietkabelis“

49:17 – nepavydėtina „Neptūno“ situacija

1:02:10 – pirmasis LKL ratas

1:09:20 – apie politiką

