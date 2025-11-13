Finansų ministerija: kitų metų pradžioje Lietuvą pasieks dar 0,5 mlrd. eurų RRF lėšų

Jos skirtos atsiskaičius už 39 pasiektus RRF plano rodiklius, ketvirtadienį pranešė Finansų ministerija.
Planuojama, kad 445 mln. eurų Lietuvą pasieks sausio mėnesį, o likusi suma – kiek vėliau, kai bus pasiektas paskutinis rodiklis Seimui priėmus dabar svarstomus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus.
„Įvertinusi mokėjimo prašymą EK nustatė, kad Lietuva sėkmingai įvykdė 39 iš 40 (...) nustatytų reformų ir investicijų rodiklių, susijusių su trečiąja, ketvirtąja ir penktąja dotacijos dalimis“, – pranešime sakė ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Lėšos bus išmokėtos pagal rugpjūčio pradžioje pateiktą ketvirtąjį mokėjimo prašymą, kurio vertė įskaitant avansus siekia 598 mln. eurų. Prašymą dar turės apsvarstyti ir patvirtinti ES Tarybos komitetai.
Komisija duoda laiko Lietuvai priimti sprendimą dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir „Sodros“ įmokų
Europos Komisija ketvirtadienį pranešė nustačiusi, kad Lietuva patenkinamai pasiekė 25 iš 26-ių tarpinių reikšmių ir visas 14 siektinų reikšmių.
„Mokėjimo prašymas dėl 514,5 mln. eurų apima svarbius reformų ir investicijų įgyvendinimo etapus, kuriais bus paskatinti teigiami poslinkiai Lietuvos piliečiams ir įmonėms viešųjų finansų, švietimo, energijos vartojimo efektyvumo, mokslinių tyrimų ir sveikatos srityse, – rašoma EK pranešime.
Tačiau Komisija nustatė, kad vienas su gyventojų pajamų apmokestinimu ir socialinio draudimo įmokomis susijęs rodiklis nebuvo pasiektas. Todėl Komisija gali pasiūlyti sustabdyti su tuo susijusį mokėjimą – tokiu atveju Lietuvai bus suteiktas papildomas laikas rodikliui pasiekti ir ji gaus dalinį mokėjimą.
Lietuva gali per vieną mėnesį pateikti Komisijai savo pastabas, o jas gavusi EK patvirtins savo vertinimą ir sustabdys atitinkamą mokėjimo dalį. Tuomet Lietuva turės šešis mėnesius imtis veiksmų ir įvykdyti įsipareigojimą.
K. Vaitiekūno teigimu, penktąjį 388 mln. eurų vertės mokėjimo prašymą Komisijai planuojama pateikti kitą mėnesį.
Lietuva iki spalio mėnesio yra pasiekusi 118 RRF plano rodiklių iš 216 (55 proc.): įgyvendinusi 72 (iš 78) reformų veiksmus ir 46 (iš 138) investicijas. EK iš viso atsiskaityta už 106 rodiklius.
Iš 3,849 mlrd. eurų RRF finansavimo iki šiol Lietuva yra gavusi 1,819 mlrd. eurų.