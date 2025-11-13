 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas sustiprino pažeidžiamų elektros vartotojų apsaugą

2025-11-13 15:58 / šaltinis: BNS
2025-11-13 15:58

Seimas sustiprino pažeidžiamų elektros vartotojų apsaugą bei leido gaminantiems vartotojams kelių nutolusių parkų įrenginius susieti su viena vartojimo vieta, pranešė Energetikos ministerija.

Lietuvos Respublikos Seimas. ELTA / Julius Kalinskas

Seimas sustiprino pažeidžiamų elektros vartotojų apsaugą bei leido gaminantiems vartotojams kelių nutolusių parkų įrenginius susieti su viena vartojimo vieta, pranešė Energetikos ministerija.

0

Seimas ketvirtadienį vienbalsiai priėmė tokius Energetikos bei Elektros energetikos įstatymų pakeitimus, kuriais, be to, pažeidžiamiems vartotojams suteikiama teisė išsimokėti skolą per pusmečiu ilgesnį – 12 mėnesių laiką. 

„Šiais pakeitimais kuriame lankstesnę, patikimesnę ir atsparumu grįstą elektros energetikos sistemą. Tai leis efektyviau išnaudoti tinklų infrastruktūrą, skatinti atsinaujinančios energijos plėtrą ir užtikrinti vartotojų apsaugą, ypač pažeidžiamiausių grupių“, – pranešime teigė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.  

Be to, elektros tiekėjams bus draudžiama nutraukti tiekimą arba sutartį su pažeidžiamu vartotoju nagrinėjant ginčą, jie taip pat privalės siūlyti 12 mėnesių fiksuotos kainos sutartis ir verslui, ne tik buitiniams vartotojams.

Anot pranešimo, elektros vartotojai ir energetikos bendrijos galės gaminti energiją nutolusiuose parkuose ir susieti kelis įrenginius su viena vartojimo vieta.

Paprastinama ir kaupiklių plėtra – iki 100 kilovatų galios įrenginiams, kurie neperduoda elektros į tinklą, nebereikės leidimų.

Taip pat bus leidžiama prijungti daugiau įrenginių riboto pralaidumo tinklų ruožuose, jei naudotojas sutinka su laikinais galios apribojimais.

Kaip rašė BNS, pažeidžiamais vartotojais laikomi neįgalieji, pensininkai, socialiai remtini bei kiti teisę į socialinę paramą turintys asmenys. Manoma, kad 2026 metais pažeidžiamų vartotojų skaičius sieks 145 tūkst.

