Įmonėms paprašius 80 mln. eurų paramos elektros kaupikliams skirta 45 mln. eurų

2025-10-31 15:12 / šaltinis: BNS
2025-10-31 15:12

Didelės galios įmonių elektros kaupimo įrenginiams, skirtiems teikti balansavimo paslaugas bendrovei „Litgrid“, bus paskirstyta 45 mln. eurų paramos.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Spalio 30 dieną pasibaigus paramos priemonei Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė 80 mln. eurų vertės paraiškų iš 30 įmonių, pranešė Energetikos ministerija.  

„Matome, kad rinka yra aktyvi ir pasirengusi investuoti į sistemos lankstumą bei patikimumą. Didelės galios kaupimo įrenginiai yra kritiškai svarbūs balansuojant augančius atsinaujinančios energetikos pajėgumus ir užtikrinant visos sistemos stabilumą“, – pranešime sakė ministras Žygimantas Vaičiūnas.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendra planuojamų įrengti kaupimo įrenginių galia – 1545 megavatai (MW), talpa – 3232 megavatvalandės (MWh).

Parama skiriama įrenginiams, kurių leistina galia – 15 MW ir daugiau, o talpa – iki 300 MWh. Maksimalus galimas subsidijos dydis siekia iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o didžiausia jos suma už 1 MWh – iki 100 tūkst. eurų.

indeliai.lt

