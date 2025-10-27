Svarbi žinia sostinės gyventojams – sėkmingai atnaujintas elektros tiekimas

Pirmadienį dalis Vilniaus gyventojų liko be elektros. Visgi ESO atstovė Rasa Juodkienė Eltai teigė, jog 13.20 val. elektros tiekimas buvo sėkmingai atstatytas.
Anot jos, elektra buvo dingusi, nes apie 10.40 val. kabelinėje linijoje buvo užfiksuotas gedimas.
ESO atstovės teigimu, per pirmą pusvalandį tiekimas buvo atnaujintas 7–8 tūkst. gyventojų, o apie vidurdienį dar 12 tūkst. laukė sutrikimų pašalinimo.
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat buvo pranešusi, jog mieste dėl elektros sutrikimų neveikia 10 šviesoforais reguliuojamų sankryžų. Pašalinus elektros tiekimo sutrikimus, 13.30 val. šviesoforai vėl veikė.